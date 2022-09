Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, la soap opera turca di Canale 5. Le trame della terza stagione narrano che il piccolo Kerem Ali rimarrà orfano, in quanto sua madre la dottoressa Mujgan Hekimoglu morirà in un incidente aereo.

Terra Amara, anticipazioni: Mujgan accetta un importante lavoro a Istanbul

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della terza stagione annunciano che Mujgan andrà incontro a un destino infausto.

Tutto inizierà quando la pediatra riceverà un'offerta allettante per lavorare in un prestigioso ospedale privato di Istanbul.

La donna, infatti, verrà chiamata a ricoprire il ruolo di direttrice dell'unita pediatrica. Una proposta, che inizialmente verrà rifiutata dalla dottoressa Hekimoglu, ma accadrà il colpo di scena. La donna pedinerà Fikret, tanto da trovarlo nei giardini dell'ospedale mentre parla con la collega Umit. In questo frangente i due decideranno di seppellire i loro sentimenti, sebbene abbiano intenzione di terminare la loro vendetta contro Demir. Sarà in questo frangente che Mujgan prenderà un'importante decisione, consapevole che l'amato non cambierà mai.

Fikret compra un anello di fidanzamento per la dottoressa

Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, la dottoressa Hekimoglu informerà Fekeli della sua intenzione di recarsi a Istanbul per accettare la grande opportunità di lavoro che l'è stata offerta.

Una decisione che verrà accettata dal padrino di Yilmaz, il quale si augurerà che la nuora possa vivere finalmente in pace con suo figlio Kerem Ali, tanto da essere disposto a sacrificare la propria felicità per quella loro. In questo frangente Mujgan chiederà a Fekeli e Lutfiye di prendersi cura di suo figlio per alcuni giorni finché non troverà casa a Istanbul.

La mattina seguente Fikret apparirà sempre più preso dalla sua vendetta nei confronti di Demir, sebbene sia turbato dall'imminente partenza di Mujgan a Istanbul. Una decisione che aprirà finalmente gli occhi al giovane, che deciderà di comprare un anello di fidanzamento per fare la proposta di nozze alla donna, di cui si è innamorato.

Un gesto che non avverrà mai visto che la pediatra salirà sull'aereo in direzione Istanbul.

Il piccolo Kerem Ali rimane orfano, l'aereo della madre precipita

Poco dopo, Fikret tornerà al ranch di Fekeli, dove scoprirà che la dottoressa Hekimoglu tornerà tra pochi giorni ad Adana per riprendersi Kerem Ali. In questo frangente il giovane comunicherà a Fekeli e Lutfiye il suo desiderio di iniziare una nuova vista insieme a Mujgan. Tuttavia i bei propositi dell'uomo andranno in mille pezzi in un istante. L'aereo su cui viaggiava la dottoressa precipiterà senza lasciare sopravvissuti. In questo modo il piccolo Kerem Ali rimarrà orfano di madre e padre, visto che Yilmaz Akkaya morirà in incidente stradale.