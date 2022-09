Chi ritorna nello studio di Uomini e donne per l'edizione 2022/2023 e chi, invece, non ci sarà? Mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale su Canale 5 della nuova edizione del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

In queste settimane, però, sono cominciate già le prime registrazioni del programma dove sono stati presentati i nuovi tronisti ma anche i volti che andranno a comporre il parterre del trono over. Tra i ritorni in studio, spicca quello del cavaliere Armando Incarnato.

Chi ritorna e chi no nel cast di Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne saranno trasmesse a partire dal prossimo 20 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 ma, intanto, da qualche settimana sono cominciate già le registrazioni ufficiali.

Come da tradizione, Maria De Filippi si porta avanti con il lavoro ed ha cominciato a registrare un po' delle puntate che andranno poi in onda in daytime nel corso della stagione autunnale.

I colpi di scena non sono mancati e, tra i volti del trono over riconfermati, c'è quello del cavaliere napoletano Armando Incarnato.

Armando Incarnato presente nel cast di Uomini e donne

Dopo essere stato per tutta l'estate al centro del gossip per i suoi cambi look, ecco che Armando sarà ancora una volta al centro delle dinamiche del programma di Canale 5 alla ricerca di una donna con la quale poter mettere su famiglia.

La presenza di Armando non passerà inosservata, dato che fin dalle prime registrazioni ha accesso la miccia in studio, ritrovandosi ai ferri corti con diversi cavalieri del trono over, tra cui il suo "nemico storico" Riccardo Guarnieri, anche lui presente nuovamente nel parterre di questa edizione.

Tra i volti confermati spicca anche quello della dama siciliana Ida Platano, sempre più protagonista del trono over con le sue tormentate vicende sentimentali che la vedono coinvolta assieme a Riccardo.

Biagio assente in studio: retroscena Uomini e donne 2022/2023

Spazio anche al ritorno di Gemma Galgani: la dama torinese non lascerà il programma di Maria De Filippi così come si era vociferato nel corso dell'estate appena trasmessa.

Gemma sarà ancora una protagonista del trono over e si rimetterà in gioco per cercare il suo "principe azzurro", ma dovrà fare i conti anche con i costanti attacchi da parte di Tina Cipollari.

Confermata anche la presenza della dama Pinuccia, anche lei bersagliata dall'opinionista del programma.

Chi, invece, non tornerà in studio a Uomini e donne? Tra gli assenti delle prime registrazioni spicca il nome del cavaliere Biagio che, a quanto pare, potrebbe essere stato fatto fuori dal cast della trasmissione di Canale 5.