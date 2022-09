Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e dalle trame della settimana dal 19 al 23 settembre si evince che non ci sarà pace a Palazzo Palladini. Dopo la tragedia che ha colpito Susanna, infatti, ad essere in pericolo saranno Marina e Roberto e la polizia interverrà per andare a fondo e scoprire chi li ha minacciati. Per Viola, invece, arriverà la voglia di ricominciare, ma non sarà affatto facile e i pensieri torneranno a tormentarla. Infine ci sarà anche la battaglia legale tra Niko e Micaela che dopo una breve tregua ripartirà ancora più decisa.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 settembre annunciano che a Palazzo Palladini si sfiorerà una nuova tragedia. Questa volta a correre dei rischi saranno Marina e Roberto [VIDEO] che saranno nel mirino di qualcuno che ce l'ha a morte con loro. Non è ancora chiaro chi c'è dietro alle minacce dei due imprenditori, se si tratta di questioni lavorative o sentimentali, e la polizia si metterà subito al lavoro senza escludere nessuna pista. Dopo la partenza di Lara per Marina sembrava essere tornato finalmente il sereno, ma a quanto pare ci saranno ancora altri ostacoli da affrontare per vivere in armonia la sua storia d'amore con Ferri.

Le nuove puntate di Un Posto al sole dal 19 al 23 settembre vedranno al centro delle scene anche Viola che riprenderà lentamente la sua vita. La figlia di Ornella deciderà di ritornare a scuola, ma il lavoro non servirà a liberarla dai sensi di colpa per quanto è accaduto a Susanna.

La morte della giovane moglie di Niko sarà un pensiero che continuerà a tormentare Viola che continuerà ad essere tormentata dai terribili ricordi della sparatoria.

Le anticipazioni settimanali dal 19 al 23 settembre rivelano che a Un Posto al sole Ornella proverà ad aiutare sua figlia e organizzerà una cena in famiglia a cui inviterà anche Eugenio.

La dottoressa Bruni chiederà a suo genero di provare a riavvicinarsi a sua moglie sperando che l'affetto delle persone care possa essere utile a voltare pagina e ricominciare un nuovo capitolo della sua vita, anche per il bene del piccolo Antonio. Niko, invece, continuerà la sua battaglia legale per impedire a Micaela di vedere suo figlio. Ad un certo punto, il giovane avvocato sembrerà voler fare un passo indietro ed essere più disponibile nei confronti della madre di Jimmy, ma la sorella di Serena farà un'altra mossa sbagliata che farà andare ancora una volta Niko su tutte le furie e rimetterà in discussione tutto.