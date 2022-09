Ha avuto luogo ieri sabato 10 settembre la seconda delle due serate su Rai 1 dei Tim Music Awards, durante i quali sono stati consegnati i premi ai cantanti per i traguardi raggiunti nell'ultimo anno.

All'appuntamento - condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, nella cornice dell'Arena di Verona - è stato ospite Sangiovanni che ha ritirato diversi premi, relativi non solo ai traguardi raggiunti in patria, ma anche all'estero.

La sua esibizione sul palco, però, ha fatto storcere non poco il naso ad alcuni utenti di Twitter, che in maniera impietosa hanno sottolineato che l'esibizione non sarebbe andata per il verso giusto.

Aspre critiche dagli utenti di Twitter

Attentissimo al look, Sangiovanni si è presentato sul palco dell'Arena di Verona con un completo formato da giacca e gonna. Non è la prima volta che Sangio utilizza questo tipo di capo per sdoganare ogni differenza di genere, ma a catalizzare maggiormente l'attenzione del pubblico è stato il modo in cui l'artista rivelazione di Amici 20 ha cantato 'Scossa' e 'Farfalle', due delle sue hits.

'Raga, ma Sangio sembra brillo. Boh, cioè mai stato intonatissimo, ma così. Boh!', si può leggere in uno dei tanti commenti degli utenti di Twitter che non sono stati per nulla clementi con il giovane cantautore.

'Con Sangiovanni l’intonazione è morta definitivamente', ha scritto qualcun altro mentre un altro internauta si è chiesto perché a tratti saltasse perfino le parole, aggiungendo che forse le aveva proprio dimenticate.

Un altro ha scritto: “Non sta prendendo una nota e pure fuori tempo. Io boh”. E ancora: “Ma ce la fa Sangio stasera?” e “Ma salta delle parole perché non le sa?”.

Insomma, Sangiovanni è stato preso di mira, eppure lui stesso con grande sincerità aveva ammesso qualche giorno fa di aver dovuto rimandare un concerto per via di fitte allo stomaco di cui ultimamente soffre spesso.

Riconoscimenti internazionali per Sangiovanni

Non è chiaro se anche ieri ci sia stato un problema per Sangiovanni che gli ha impedito di esprimersi al meglio. Ma a questi commenti negativi hanno fatto da contraltare quelli dei fan del giovane che lo seguono fin dal suo esordio ad Amici. Infatti, su Twitter è stato sottolineato come seppure così giovane, Sangio ha raggiunto traguardi molto importanti.

'Ringrazio le persone che mi seguono, è un buon risultato per la musica italiana all’estero', ha detto il fidanzato di Giulia Stabile quando gli è stato consegnato un premio per il platino ricevuto in Spagna con 'Mariposas', versione iberica di 'Farfalle'. Un singolo che, inoltre, gli ha permesso ricevere anche un premio per il platino in Italia e in Svizzera.