Nuove rivelazioni saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente in tv. Le trame della terza stagione dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya avrà una brutta reazione quando Zuleyha Altun lo informerà della verità sulla paternità del piccolo Adnan.

Terra Amara, anticipazioni terza stagione: Mujgan spara contro Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della terza stagione in onda prossimamente su Canale 5 segnalano che Zuleyha deciderà di confessare la verità su suo figlio a Yilmaz.

Tutto inizierà quando Mujgan sparerà un colpo d'arma da fuoco contro la protagonista, che finirà in gravi condizioni in ospedale.

Qui, Altun minaccerà la dottoressa Hekimoglu che si vendicherà di tutto quello che le ha fatto, giurando che le rovinerà la vita prima o poi.

Alla tenuta, Hunkar prenderà con grande gioia il miglioramento delle condizioni della nuora a differenza di Mujgan, che apparirà preoccupata per le minacce ricevute da Zuleyha. In seguito, la matrona si recherà in ospedale, portando con sé i suoi nipotini. Sarò in questo frangente che la signora Yaman crederà che Altun abbia tentato il suicidio, non sapendo che la realtà sia ben altra.

Altun confessa ad Yilmaz che Adnan è il suo primogenito

Nelle puntate di Terra Amara, Zuleyha chiederà a Gulten di farle un grande piacere, approfittando dell'assenza del marito.

La ragazza, infatti, chiederà alla domestica di poter farle incontrare Yilmaz. Neanche a dirko, Akkaya giungerà in ospedale, sembrando molto curioso di conoscere il motivo dell'incontro. In questo frangente, Altun si farà promettere dal suo vero amore di non arrabbiarsi quando ascolterà le sue parole. Ed ecco, che la protagonista informerà Yilmaz che Adnan non è altro che il suo primogenito.

Una rivelazione, che sconvolgerà la mente di Akkaya, il quale non riuscirà a capire come mai gliel'abbia nascosto per così tanto tempo.

Akkaya rammaricato di essersi innamorato di Zuleyha

Yilmaz apparirà fuori di sé e rammaricato per essersi innamorato di Zuleyha. L'uomo, infatti, sembrerà disposto a tutto pur di impedire a Demir di stare insieme a suo figlio.

Dall'altra parte, Altun ammetterà di avergli detto solo adesso la verità perché Mujgan aveva tentato di ucciderla. Una versione, che tuttavia non sarà creduta da Akkaya, il quale non crederà che sua moglie sia arrivata a compiere un gesto del genere. Alla fine, l'uomo ammetterà a Zuleyha che per lui è ormai una donna morta, tanto da porre fine a qualunque ritorno di fiamma tra di loro. I due protagonisti riusciranno a ritrovarsi? oppure sarà tutto finito? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.