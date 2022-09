Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Saniye sfodererà il suo lato più materno. Infatti si prenderà cura di Üzüm, una bambina che vive nelle baracche. Quando lei e Gaffur scopriranno che la mamma della piccola sta poco bene, oltre ad accompagnare la donna in ospedale, decideranno di prendersi cura di Üzüm

Saniye e Gaffur si prendono cura di Üzüm

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Saniye si recherà presso le baracche per distribuire a tutti gli abitanti del cibo e del vestiario. Durante la sua visita incontrerà Üzüm, la bambina che un po' di tempo prima aveva trascorso la notte a casa di Saniye, in quanto la madre non godeva di ottime condizioni di salute.

La bambina la informerà che purtroppo la mamma sta ancora molto male, così Saniye si recherà subito da lei.

Le sue condizioni saranno disperate, così la nuova caposquadra della tenuta della famiglia Yaman deciderà di chiamare subito Gaffur: devono trasportarla urgentemente in ospedale.

Gaffur rimarrà con la donna, mentre Saniye porterà Üzüm nella tenuta. Dopo diverse ore, Gaffur rientrerà nella villa e dirà alla moglie che la madre della piccola non ha possibilità di sopravvivere. Temporaneamente Üzüm verrà affidata proprio a Saniye e Gaffur.

Müjgan sempre più gelosa di Züleyha

Müjgan continuerà ad essere gelosa di Züleyha e le cose peggioreranno quando troverà Yilmaz e la sua ex insieme. I due non faranno niente di male, infatti con loro ci sarà anche il figlio di lui.

Quando Müjgan li beccherà, però, andrà su tutte le furie: caccerà Züleyha di casa, dicendole che è stufa di vederla.

Yilmaz si scuserà con Züleyha e cercherà di spiegare alla moglie cosa è successo, ma Müjgan non vorrà sentire ragioni, anzi, accuserà il marito di aver pianificato tutto solo per stare da solo con Züleyha e di aver usato il bambino "come scusa".

Un Yilmaz rabbioso le urlerà "mi hai stufato", ma ormai Müjgan è divorata dalla gelosia e le discussioni non si placheranno.

Demir in pericolo di vita

Demir scoprirà che Yilmaz ha acquistato le sue terre di Istanbul che aveva appena messo in vendita. Non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, ma ormai è troppo tardi: Yilmaz è proprietario di tutto.

Arrabbiato come non mai, Demir lascerà la villa davanti a un Hünkar incredula, ma la donna non potrà immaginare che cosa accadrà di lì a poco.

Demir salirà in macchina e se ne andrà a tutta velocità, mentre maledirà Yilmaz. A causa di tutto ciò, però, perderà il controllo dell'auto, e ad una curva uscirà fuori strada. L'auto rimarrà sospesa su un dirupo. La sua vita sarà in pericolo: una sola mossa sbagliata, e lui e la sua macchina potrebbero cadere nel vuoto.