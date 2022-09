Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas che andranno in onda sino al 30 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Le condizioni di salute di Ferri non accenneranno a migliorare, al contempo la polizia cercherà di scoprire chi possa essere l'avvelenatore.

I sospetti si concretizzeranno su Lara, ma la donna dichiarerà la sua innocenza.

Spazio anche alla crisi matrimoniale di Viola e Nicotera, i quali non riusciranno più a comunicare.

Upas, trame sino al 30/9: Ferri stazionario

Stando alle anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 26 al 30 settembre, le condizioi di salute di Roberto resteranno stazionarie, senza subire alcun miglioramento. Al contempo, la polizia porterà avanti le indagini per apprendere chi possa essere la persona che ha attentato alla vita di Ferri e Marina.

Filippo, invece, sarà costretto a tornare a lavorare ai cantieri, dato che i due soci dell'azienda sono ancora in ospedale.

Upas, spoiler al 30 settembre: gli inquirenti rintracciano Martinelli

Nel corso delle puntate di Upas che andranno in onda sino al 30/9, gli inquirenti valuteranno le prove a carico di Lara, ritenendola la maggior indiziata.

Pertanto penseranno di rintracciarla per convocarla in commissariato. La donna tornerà tempestivamente a Napoli, dovendo presentarsi al cospetto della polizia. Tuttavia Martinelli sembrerà essere all'oscuro di tutto. La donna, difatti, si dichiarerà innocente, nonostante abbia diversi motivi per odiare Ferri e Marina.

L'ispettrice Anselmi si baserà proprio sugli indizi che hanno a disposizione per muovere le sue accuse contro la donna.

Sarà davvero Lara l'avvelenatrice?

Upas, anticipazioni 26-30/9: il matrimonio di Viola ed Eugenio in bilico

Messa da parte la storyline più intrigante del momento, nel corso delle puntate in onda sino al 30 settembre, si parlerà anche della crisi che sta investendo il matrimonio di Viola ed Eugenio. Quest'ultimo, avendo finalmente compreso che la moglie non riesce a tornare a casa, farà di tutto per riavvicinarsi a lei.

Il magistrato, infatti, le proporrà un viaggio, sperando che possa accogliere con entusiasmo questa novità. La giovane, invece, non sembrerà affatto gradire la proposta fattale dal coniuge, anzi. A questo punto, Raffaele inizierà a temere che i due siano giunti a un punto di non ritorno. Pertanto il portiere chiederà a Diego di intervenire, parlando con la sorellastra per convincerla ad essere meno rigida con il marito. Il giovane Giordano, però, dirà al padre che preferisce non intromettersi negli affari che riguardano la vita privata di Viola.