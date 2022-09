Arrivano le Anticipazioni delle Trame delle Puntate di Terra Amara, in onda dal 12 al 16 settembre 2022 su Canale 5, nel nuovo orario delle 16.30. Sarà una settimana densa di colpi di scena, come sempre accade nella soap opera che ha conquistato il pubblico Mediaset. Zuleyha verrà tradita da tutte le persone che riteneva amiche e il suo dolore esistenziale non farà che diventare ancora più insopportabile.

Ci sarà anche un evento drammatico, ovvero la morte di Veli. Yilmaz, invece, non potendo avere l'amore della donna che ama, cercherà di sentire almeno il suo profumo compiendo un gesto davvero romantico.

Terra Amara anticipazioni settimanali dal 12 al 16 settembre 2022

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Saniye deve confessare di non essere incinta. Questo dopo che Hunkar vorrà essere gentile e premurosa accompagnandola dal ginecologo per fare la prima visita di controllo. Nel frattempo, Gulten riceve le scuse di Sermin, che l'aveva accusata di aver rubato i gioielli.

Il compleanno di Zuleyha è per lei un giorno triste, visto che non può festeggiarlo con l'uomo che ama e che vorrebbe al suo fianco. Demir, penando di farla felice, le regala un'automobile nuova. Anche Yilmaz si chiude nel dolore, ricordando i bei momenti passato con la sua amata.

Veli muore nei nuovi episodi di Terra Amara

L’elezione di Demir a Presidente della Camera dell’Industria non convince e molte persone sono certe che abbia ottenuto quel posto con l'inganno.

A fargli forza è Fekeli, che ha sempre creduto in lui. In arrivo grossi guai per Gaffur, dato che viene alla luce ciò che ha tentato di fare in ospedale a Yilmaz. Le conseguenze non tardano ad arrivare: lui e Saniye vengono licenziati in tronco e allontanati dalla tenuta.

Il destino si accanisce contro Gaffur e Saniye: come raccontano le anticipazioni di Terra Amara, i due vengono fermati da alcuni malviventi, che rubano tutti i loro risparmi.

Non sapendo che altro fare, provano a chiedere un aiuto a Suna. Nel frattempo, Hunkar informa Sermin della strana morte di Veli: che cosa sarà successo davvero?

Zuleyha tradita da Sermin, anticipazioni Terra Amara prossima settimana

L'auto che Demir ha regalato a Zuleyha ha un guasto e Yilmaz si offre di ripararla. Sermin pensa bene di far credere a Hunkar che i due si sono riavvicinati, così da mettere in dubbio la fedeltà di Zuleyha.

Nel frattempo, non avendo soldi e un tetto sulla testa, Saniye e Gaffur tornano alla villa senza farso vedere da Demir.

Infine, nelle nuove puntate di Terra Amara, vedremo Zuleyha mettere alla prova la fiducia della sua famiglia, dicendo di voler portare il figlio a Istanbul, la città dove Yilmaz si recherà per un viaggio d'affari. A proposito di Yilmaz, sarà molto commuovente il gesto che farà pur di avere qualcosa che appartiene a Zuleyha: comprerà a caro prezzo un cuscino ricamato da lei.