Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della soap Terra Amara in onda nelle prossime settimane di programmazione italiana. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Zuleyha tenterà di togliersi la vita tagliandosi le vene. La moglie di Demir verrà ritrovata priva di sensi da Hunkar, Gaffur e la domestica Saniye.

Demir porta via Adnan, Zuleyha scrive a Yilmaz

L'imprenditore, dopo aver sorpreso Zuleyha sotto casa di Yilmaz, penserà di strapparle via il bambino per punirla del suo comportamento. D'altronde l'uomo sa bene che la moglie approfitta di ogni occasione per scappare via ma sa anche che, senza il suo piccolo Adnan, non sarebbe capace di andare da nessuna parte.

A tal proposito porterà il bambino lontano dalla tenuta e farà sapere alla moglie di averlo mandato all'estero e precisamente in Svizzera. Demir guarderà Zuleyha negli occhi e le dirà: "Non rivedrai mai più tuo figlio". Una frase che manderà l'ex sarta letteralmente in tilt, tanto da spingerla a compiere un gesto estremo.

Sarà così che Altun scriverà una lettera a Yilmaz dove gli racconterà tutta la verità sul matrimonio con Demir e la paternità di Adnan.

Zuleyha tenta il suicidio in camera di suo figlio

L'ex fidanzata di Yilmaz chiederà alla domestica Gulten di spedire la lettera alla tenuta di Fekeli, mentre lei andrà in bagno, prenderà la lametta e tenterà di uccidersi nella camera di suo figlio.

Nessuno si accorgerà della sua assenza, ma quando Hunkar si renderà conto che la nuora non risponde alla sua chiamata, sarà troppo tardi.

Zuleyha, infatti, avrà tentato di togliersi la vita, ma per fortuna scamperà il peggio.

Hunkar chiederà a Gaffur di sfondare la porta chiusa a chiave dalla nuora e, quando il capomastro la aprirà, vedranno Zuleyha ferita ai polsi.

Senza perdere tempo la matrona chiederà al marito di Saniye di correre in ospedale e chiedere aiuto al dottor Tunca. Questo perché la madre di Demir non vorrà che Sabahattin o chiunque altro venga a sapere di quello che è successo alla nuora. Una volta arrivato, il medico si renderà conto della gravità della situazione, medicherà le ferite di Zuleyha e consiglierà alla matrona di portarla in una clinica psichiatrica per curare i suoi problemi di nervi.

Tutti, infatti, penseranno che la ragazza ha bisogno di un aiuto che solo un'equipe di esperti in ambito psicologico le potrebbero dare.

Yilmaz trova la lettera di Mujgan, ma non quella di Zuleyha

Nel frattempo alla tenuta di Fekeli. Yilmaz comincerà a stare meglio e si farà delle domande in merito alla richiesta di aiuto da parte della sua ex fidanzata. Poi, però, volgerà il suo pensiero a Mujgan, la quale andrà via lasciandogli una missiva di addio. La lettera verrà trovata dalla domestica Nazire che subito la consegnerà ad Akkaya.

Nel leggere le parole piene di rabbia, dolore e amore da parte della dottoressa, Yilmaz non avrà dubbi, prenderà l'auto e si metterà in viaggio per raggiungerla. Fekeli, però, sapendo che il figlio è ancora debole, interromperà il suo viaggio e si proporrà di accompagnarlo se davvero è quello che desidera il suo cuore.

Padre e figlio, quindi, si metteranno in viaggio insieme per impedire a Mujgan di rinunciare all'amore che prova per il fidanzato.

Infine, la figlia di Nazire troverà la lettera spedita dalla domestica Gulten da parte di Zuleyha e se la metterà nello zainetto senza farla vedere ad Yilmaz.