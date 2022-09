La nuova stagione televisiva è alle porte e presto ripartiranno i programmi più seguiti dai telespettatori Rai e Mediaset. Tra questi, l'attesissimo Uomini e Donne, popolare trasmissione dedicata ai sentimenti condotta da Maria De Filippi la cui prima puntata è prevista per lunedì 19 settembre. Le registrazioni delle nuove puntate sono già cominciate da alcuni giorni e dalle anticipazioni apparse sui social e sul web già si annunciano scintille tra i protagonisti del trono over e del trono classico. Le ultime indiscrezioni parlano di una rissa sfiorata tra Riccardo Guarnieri e un nuovo corteggiatore arrivato in studio per Ida Platano.

Riccardo Guarnieri, la sua ex Ida Platano e un nuovo corteggiatore

Lo scorso giovedì 8 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nei prossimi giorni. Dalle anticipazioni si apprende che in studio è arrivato un nuovo corteggiatore per Ida Platano. Proprio tra quest'ultimo e Riccardo Guarnieri pare sia nato un acceso diverbio che avrebbe portato i due ad arrivare quasi alle mani. Alla fine, la conduttrice Maria De Filippi è riuscita a far fare loro la pace. Intanto, la vicenda sentimentale che coinvolge i due ex non è stata ancora del tutto risolta. Ida Platano e Riccardo proprio non riescono a dirsi addio e sempre dalle anticipazioni è trapelata la notizia che il tarantino si sarebbe addirittura commosso.

Riccardo Guarnieri in lacrime, una dama storica ritorna nel parterre di Uomini e Donne

Maria De Filippi ha fatto sedere Riccardo Guarnieri e Ida Platano al centro per un ennesimo nuovo confronto tra i due. Dopo le solite recriminazioni, la conduttrice ha detto a Riccardo che se secondo lui Ida lo ama ancora, un fondo di verità deve pur esserci.

A questo punto Maria ha chiesto alla parrucchiera bresciana di elencare i pregi del tarantino. Ascoltando le parole di Ida, Riccardo non è riuscito a trattenere le lacrime commuovendosi. Tra i due è davvero finita per sempre? Non resta che aspettare ulteriori indizi e dichiarazioni per scoprirlo. Intanto, nel parterre femminile ha fatto il suo ritorno una dama storica.

Si tratta di Roberta Di Padua. La donna che pare abbia mostrato interesse per Alessandro, ex corteggiatore proprio di Ida, lasciò la trasmissione dedicata ai sentimenti dopo la fallimentare e breve storia d'amore con Riccardo Guarnieri. Nel corso della puntata poi non sono mancati i battibecchi tra l'opinionista Tina Cipollari e la dama Pinuccia. E la dama torinese Gemma Galgani? La donna pare abbia già intrapreso nuove conoscenze. Riuscirà finalmente a trovare l'amore? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.