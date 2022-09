Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio andato in onda sul piccolo schermo nella serata di venerdì 2 settembre, Susanna è morta, lasciando i suoi cari nello sconforto. Le anticipazioni di mercoledì 7 settembre rivelano che Adele, dopo il decesso di sua figlia, sarà irraggiungibile e, pertanto, Giulia e Angela saranno preoccupate per lei. Nel frattempo, Niko inizierà una battaglia legale con le gemelle Cirillo, mentre Rossella conoscerà Fabiana, l'amica di suo padre Michele.

Un posto al sole, trama 7/9: Adele è irraggiungibile dopo la morte di Susanna

Dopo avere perso sua figlia in una sparatoria, Adele passerà momenti difficili. La morte di Susanna getterà nello sconforto la signora Picardi. Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda in televisione il 2 settembre, sono stati celebrati i funerali della moglie di Niko Poggi. In Chiesa, Adele si è mostrata disperata e in lacrime per il lutto che l'ha colpita. Nei prossimi episodi della soap partenopea, la mamma di Susanna scomparirà e sarà irraggiungibile. Al momento, non è chiaro dove andrà la donna e se sarà in pericolo di vita.

Un posto al sole, puntata 7/9: Giulia e Angela preoccupate per Adele

Giulia e Angela noteranno che, dopo la morte di Susanna, Adele ha fatto perdere le sue tracce.

A quel punto, la signora Poggi e la moglie di Franco saranno in pena per la signora Picardi e tenteranno di mettersi in contatto con lei. Purtroppo, però, la nonna e la mamma di Bianca non riusciranno a rintracciare la suocera di Niko, perché sarà irraggiungibile. Pertanto, Giulia e Angela correranno a casa di Adele, in modo da verificare che tutto vada bene e che la mamma di Susanna non sia in pericolo di vita.

Attualmente, non sono trapelate informazioni su quello che accadrà nella puntata di Un posto al sole del 7 settembre e non si sa se Picardi abbia commesso qualche gesto estremo.

Un posto al sole, episodio 7/9: Niko fa una battaglia legale contro le gemelle Cirillo

Nel frattempo, Niko, rimasto vedovo dopo essersi sposato con Susanna, tenterà di proteggere Jimmy e inizierà una battaglia legale contro le gemelle Cirillo.

Il piccolo Poggi era molto legato a Picardi, che rappresentava per lui un punto di riferimento. L'avvocato tenterà di non fare vivere ulteriori sofferenze a suo figlio e proverà a proteggerlo da Manuela e Micaela. Nei recenti episodi di Un posto al sole, le sorelle di Serena si erano scambiate i ruoli e la zia del bambino aveva finto di essere la madre, durante una vacanza a Maratea. Non tollerando più l'atteggiamento della sua ex fidanzata e della madre di suo figlio, Niko tenterà di agire legalmente contro le gemelle Cirillo. Nel frattempo, Rossella si preparerà a conoscere Fabiana, l'amica milanese di Michele.