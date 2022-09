Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 5 a venerdì 9 settembre ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Adele sarà irraggiungibile e Giulia e Angela si preoccuperanno per lei. Nel frattempo, la scomparsa di Chiara getterà nello sconforto Nunzio, intenzionato a ritrovare la sua fidanzata. Durante la settimana, inoltre, verranno trattate anche le vicende di Viola e Susanna, ancora ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

Un posto al sole, anticipazioni al 9/9: Adele è irraggiungibile, Giulia e Angela in ansia

Adele è tornata a Napoli da qualche giorno, a causa della sparatoria in cui sua figlia Susanna è rimasta ferita gravemente. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Picardi lotterà in ospedale, fra la vita e la morte. Le condizioni della figlia di Adele si aggraveranno negli episodi che verranno trasmessi in televisione dal 5 al 9 settembre. A quel punto, la suocera di Niko scomparirà, risultando irraggiungibile alle persone care. In particolar modo, le anticipazioni della soap partenopea rivelano che la mamma di Susanna sarà irrintracciabile da troppo tempo e, pertanto, Giulia e Angela saranno preoccupate per lei.

Nell'episodio del 7 settembre, la signora Poggi e sua figlia correranno a casa dell'amica, accertandosi che la donna stia bene e che non sia accaduto qualcosa di grave. Al momento, non è ancora chiaro come mai Adele abbia fatto perdere le sue tracce e se sia sana e salva.

Un posto al sole, puntate al 9/9: Chiara è scomparsa e Nunzio è preoccupato

Nel frattempo, anche Nunzio sarà in pena per Chiara. La fidanzata di Cammarota, nelle ultime puntate della stagione 2021/2022 di Un posto al sole aveva deciso di rifarsi una vita all'estero, con una nuova identità, per non essere arrestata. Il figlio di Franco non aveva preso bene che la sua compagna era scappata con un aereo senza di lui.

A quel punto, Nunzio aveva ingaggiato un investigatore privato, per rintracciare la giovane Petrone. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 9 settembre, rivelano che Cammarota sarà in apprensione e vorrà avere i primi aggiornamenti dal detective, sul conto della sua amata.

Un posto al sole, episodi al 9/9: Susanna e Viola in gravi condizioni

Negli ultimi episodi di Un posto al sole, Viola e Susanna sono state ricoverate in gravi condizioni in ospedale, a causa delle ferite riportate in seguito alla sparatoria di Lello Valsano. Nelle prossime puntate, Picardi, che sembrava essersi ripresa, si aggraverà e lotterà fra la vita e la morte.

Anche le condizioni della professoressa Bruni non miglioreranno e, pertanto, ci sarà ansia e preoccupazione per le due ragazze. Al momento, non è chiaro se una delle due protagoniste morirà nei prossimi episodi o se riusciranno a riprendersi.