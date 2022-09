Su Canale 5 continuano ad andare in onda le puntate della nuova soap Terra Amara. I telespettatori si sono appassionati alla storia travagliata di Yilmaz e Zuleyha. Per i due sembra infatti non esserci pace e molti ostacoli li porteranno ad allontanarsi sempre di più, nonostante l'amore che provano l'uno per l'altra. Tra i personaggi più intriganti della soap, figurano anche il capomastro Gaffur, la moglie Saniye e Gulten. Proprio quest'ultima, nelle ultime puntate, ha causato diversi problemi al fratello per la sua fuga da casa Yaman. Gaffur ha infatti dovuto inventare diverse menzogne per non rivelare agli Yaman che Gulten è andata ad abitare con i loro acerrimi nemici, Fekeli e Yilmaz.

Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia, ci rivelano che purtroppo Gulten e Saniye non avranno vita lunga. Le due donne usciranno di scena dopo essere state investite da un auto.

Anticipazioni Terra Amara Turchia: la morte di Gulten e Saniye

Il personaggio di Gulten ha attirato l'attenzione dei telespettatori. La ragazza si è subito innamorata di Yilmaz non appena lo ha visto. Il suo amore per Akkaya però, non è mai stato ricambiato dal diretto interessato, sempre e solo innamorato di Zuleyha. Se da un lato il personaggio di Gulten ha attirato la simpatia dei telespettatori di Terra Amara, diversa è la situazione per Saniye. La cuoca di casa Yaman infatti, si è fatta riconoscere da subito per le sue malefatte e la sua invidia nei confronti di Zuleyha.

Due personaggi diversi tra di loro quelli di Saniye e Gulten, ma che comunque hanno catturato l'attenzione. Le due donne abbandoneranno presto la scena, in quanto moriranno dopo aver avuto un'incidente stradale. Mentre saranno intente a sostituire una gomma della loro automobile, una macchina che passerà a tutta velocità le investirà facendole morire sul colpo.

Spoiler Terra Amara, trame turche: Gaffur disperato

Purtroppo per Saniye e Gulten non ci sarà nulla da fare. La loro morte porrà fine ad una serie di problematiche legate alla vicinanza di Gulten con Yilmaz. Gaffur diverse volte ha punito la sorella nel tentativo di farla allontanare da Yilmaz. Zuleyha, invece, cambierà opinione su Gulten quando scoprirà che quella che credeva essere una sua amica, non ha mai consegnato le lettere che gli aveva affidato per portarle al suo amato Akkaya.

Nonostante tutte le problematiche, un grande dolore colpirà i membri della tenuta Yaman per la perdita di Gulten e Saniye. Il funerale si terrà proprio a casa degli Yaman, dove le donne lavoravano ormai da anni. Ad essere il più affranto sarà Gaffur, totalmente disperato per aver perso per sempre sua moglie e sua sorella.