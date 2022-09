Un posto al sole, la soap gioiello di Rai 3, non smette di stupire. Tantissime le vicende che hanno completamente cambiato le trame, dalla dipartita di Susanna all'avvelenamento di Marina e Roberto, sul quale la polizia sta indagando. La principale sospettata è la misteriosa Martinelli, ma pare che la soluzione del caso non sia così semplice. Stando poi alle ultime anticipazioni, proprio Lara prenderà una decisione improvvisa che spiazzerà tutti.

Giallo nel giallo, anche il motivo per il quale Lia ha fatto di tutto per entrare nella vita di Roberto Palladini e trasferirsi nel suo appartamento, non perdendo di vista un attimo i suoi movimenti.

A tal proposito, Riccardo Polizzy Carbonelli ha rilasciato un'intervista nella quale parla della nuova cameriera e degli sviluppi delle trame di Upas.

Lia sempre più misteriosa nelle puntate di Un Posto al Sole

La polizia sta indagando sul responsabile dell'avvelenamento di Marina e Roberto. Ferri ha avuto la peggio e solo da poco le sue condizioni sembrano essere migliorate. Nell'ospedale dove si trovano si aggira misteriosamente Lara, che è braccata dagli inquirenti, decisi a scoprire se sia o meno lei l'artefice di tutto.

Lara nega con decisione ogni tipo di coinvolgimento e gli inquirenti cominciano a crederle. La lista dei sospettati è lunga, e va da Chiara a Lia. In fondo, molte persone hanno qualche motivo di screzio con Ferri e la sua compagna, ma quanto forte al punto di tentare di farli fuori?

Nelle prossime puntate, il personaggio di Lia diventerà ancora più centrale e importante per l'evolversi delle trame e, a tal proposito, Riccardo Polizzy Carbonelli ha rivelato al settimanale Nuovo: “Avremo a che fare con Lia Longhi, nuova e indecifrabile domestica. C’è tanta carne al fuoco'', aggiungendo che ci saranno dei colpi di scena a dir poco sorprendenti.

Diego vicino a Lia, anticipazioni Un Posto al Sole

Nel frattempo, Diego non sta rimanendo indifferente a Lia che, con la sua aria misteriosa e ambigua, ha catalizzato la sua attenzione. Non si esclude che la cameriera, per raggiungere il suo obiettivo ancora poco chiaro, possa anche sfruttare il giovane Giordano.

Fatto sta che, nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, Diego sarà sempre più vicino a Lia.

Un rapporto ancora in fase di rodaggio, che non si sa in quale direzione evolverà. Certo è che il giovane Giordano dovrà tenere gli occhi bene aperti, se non vuole finire nei guai.

Nell'attesa di capire qualcosa in più sull'indecifrabile Longhi, ricordiamo che tutte le puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50 possono essere viste sia on demand che in replica, accedendo al portale RaiPlay.