Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 5 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

Micaela sarà in grado di dare a suo figlio spensieratezza e leggerezza. Tutto ciò le farà guadagnare punti agli occhi di suo figlio. Viola, invece, dovrà fare i conti con tutte le conseguenze della fine del suo matrimonio.

Upas, trama 5 ottobre: Jimmy vuole stare con la madre

Nel corso della puntata di Upas del 5 ottobre sarà dato spazio alle vicende che riguardano il piccolo Jimmy.

Il bambino si legherà profondamente alla madre, nonostante le assenze della ragazza. Micaela, difatti, riuscirà a dare al figlio momenti di gioia. Il ragazzino, difatti, sembra ancora sconvolto dai recenti eventi. Tuttavia, nonostante la tristezza per la scomparsa di Susanna, la presenza della madre lo rasserena e lo fa stare bene. Jimmy, dunque, preferirà trascorrere del tempo con la madre, trovando in lei ciò che non ha più con suo padre.

Upas, spoiler 5/10: Niko sta sempre peggio

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 5 ottobre, Niko darà segni di disagio. Il giovane, notando la sintonia creatasi fra Jimmy e Micaela, non riuscirà a non soffrirne. L'avvocato, difatti, non riuscirà a gioire del fatto che suo figlio stia instaurando un rapporto più solido con la madre.

Il figlio di Renato sembrerà sempre più afflitto, dato che, oltre alla perdita della moglie, teme di perdere anche il piccolo Jimmy.

Upas, episodio del 5 ottobre: Viola ha sensi di colpa

Nel corso della puntata di Upas del 5 ottobre sarà dato spazio alle vicende che riguardano Viola. Quest'ultima capirà che è giunto il momento di fare i conti con le conseguenze della fine del suo matrimonio.

La ragazza ed Eugenio, difatti, non sono riusciti a trovare un modo per recuperare il loro rapporto di coppia. Soprattutto da parte di lei ci sono state diverse reticenze che hanno impedito ai due di riavvicinarsi. Del resto, dopo un trauma come quello che ha vissuto lei, non è affatto semplice voltare pagina.

Tuttavia, la figlia di Ornella si troverà in una condizione particolare, dato che proverà non pochi sensi di colpa.

Upas, anticipazioni 5/10: Nunzio fa una proposta a Chiara

Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 5 ottobre preannunciano che Chiara sarà sconvolta dall'esito dell'udienza. Nunzio vorrà in tutti i modi proteggerla dagli scombussolamenti di questa situazione. Pertanto arriverà persino a farle una proposta davvero inaspettata. Tuttavia gli spoiler a riguardo sono piuttosto criptici, e non viene svelato quale possa essere l'iniziativa di Nunzio.