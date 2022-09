Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 19 a venerdì 23 settembre 2022, sono ricche di colpi di scena.

Messe in standby le vicende tragiche che hanno colpito la famiglia Picardi e la famiglia Bruni, ecco che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto e Marina torneranno al centro delle trame della soap italiana. I due, infatti, saranno in grave pericolo di vita a causa di un attentato. La polizia si allerterà e porterà le sue indagini a Palazzo Palladini.

Intanto Viola dovrà tornare a insegnare, ma sarà piuttosto titubante poiché ancora non si sarà ripresa del tutto, soprattutto a livello psicologico.

Con il marito la situazione non sarà di certo migliore e Ornella cercherà di aiutare i due coniugi a trovare una via per la riappacificazione.

Nel frattempo, la battaglia tra Niko e Micaela finirà per ricadere sul piccolo Jimmy.

Anticipazioni Un posto al sole, Mariella consola Sasà

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, allarmati per le sorti di Ferri e Giordano, in tanti si chiederanno chi mai possa avercela con loro due al punto da volerli morti. La polizia interrogherà gli inquilini del Palazzo.

Nel frattempo Napoli sarà in fermento per l’evento di San Gennaro e in tale circostanza Guido assisterà compiaciuto all’ulteriore avvicinamento tra la giovane Fabiana e Michele.

Sasà, invece, sarà molto triste e a dargli conforto ci penserà Mariella.

Quest’ultima avrà un incidente con Castrese e in seguito prenderà una decisione volta ad aiutare Cerry.

Upas: Viola in preda al panico

Le anticipazioni di Un posto al sole si focalizzano anche su Viola.

Dopo l’attentato alla sua vita, in cui è deceduta Susanna, la moglie di Eugenio dovrà decidere sul da farsi riguardo al suo futuro professionale.

Pur avendo la possibilità di ritornare a scuola, come supplente, Viola non saprà che cosa fare. Alla fine si armerà di coraggio e tornerà a insegnare, sentendosi gratificata e ricaricata mentalmente. Tuttavia, da una parte si sentirà ancora addosso il peso del trauma del tragico attentato per mano di Lello Valsano.

Raffaele in una scomoda posizione: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko deciderà di essere più accomodante con la madre di suo figlio, ma quando Micaela farà una mossa sorprendentemente negativa, il giovane Poggi tornerà ad adottare la dura linea di prima.

Tutto questo accadrà mentre Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini, si ritroverà in una scomoda posizione che lo metterà in difficoltà a livello morale. La polizia, nel frattempo, comincerà a battere qualsiasi pista pur di giungere alla conclusione su chi abbia attentato alla vita di Ferri e Marina Giordano.

Tra Viola ed Eugenio la situazione non sarà certo delle migliori, ma c’è chi cercherà di aiutarli a riconciliarsi.

Ornella infatti, organizzerà una cena e inviterà anche suo genero.

Intanto Niko e Micaela si daranno battaglia e a farne le spese sarà loro figlio, Jimmy, che sconterà tutta la tensione dei suoi genitori.

Tra Michele e la sua amica, invece, la sintonia sarà sempre più elevata, però presto Fabiana dovrà lasciare Napoli.