Proseguono senza interruzioni le avventure di Un posto al sole. Dei nuovi colpi di scena investiranno gli abitanti di Palazzo Palladini nelle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 19 a venerdì 23 settembre. Nemmeno il tempo di digerire l'attentato alle vite di Viola e Susanna Picardi, che già la soap partenopea serve agli spettatori un nuovo dramma. Questa volta i fari punteranno su Roberto e Marina, perseguitati da una misteriosa figura che li vuole morti. Spazio anche al ritorno a scuola di Viola, ma per lei sarà troppo presto riprendere in mano le redini dell'insegnamento.

In tutto ciò troveranno spazio anche Michele e Fabiana, la cui intesa aumenterà sempre di più. Peccato, però, che questa relazione rischierà di essere interrotta.

Anticipazioni Un posto al sole, indagini a Palazzo Palladini

Roberto e Marina avranno a che fare con un misterioso persecutore che sembra avere un conto in sospeso con loro. E mentre tutti gli inquilini di Palazzo Palladini saranno preoccupati per le sorti della coppia, verranno sottoposti ad un interrogatorio da parte della polizia. Riusciranno a scoprire chi possa voler uccidere così tanto Ferri e Giordano?

Giungerà il fatidico giorno di San Gennaro. Questo evento partenopeo spingerà Michele e Fabiana ad interagire ancora di più, incontrando la soddisfazione di Guido.

Chi non attraverserà un bel momento sarà invece Sasà, prontamente consolato da Mariella.

Viola tentenna nelle prossime puntate di Un posto al sole

Per Viola Bruni arriverà il giorno di fare ritorno nella scuola di Bianca, in quanto confermata come supplente annuale. La cattedra l'attende, ma di fronte a questa opportunità la donna si mostrerà poco sicura.

Dopo vari tentennamenti, Viola rimetterà piede nell'edificio scolastico, provando grandi emozioni positive dentro di sé oltre a ritrovare motivazione ed energia. Ciononostante, la moglie di Eugenio continuerà a provare ancora quelle brutte sensazioni legate al trauma dell'attentato di Valsano.

Mariella, in seguito all'incidente con il fratello di Speranza, deciderà di fare qualcosa per dare una mano a Cerry.

Le indagini della polizia sull'attentato a Roberto e Marina andranno avanti, giungeranno ad un punto di svolta?

Raffaele in difficoltà, Jimmy paga le conseguenze della guerra tra i suoi genitori

Mentre Raffaele si troverà in difficoltà dal punto di vista morale, Niko tornerà sui suoi passi con Micaela, addolcendo il suo atteggiamento nei confronti della donna. Tuttavia Micaela si comporterà in malo modo, conducendo l'avvocato Poggi a irrigidirsi nuovamente.

Imperverserà la guerra tra Niko e Micaela, che sarà più aspra che mai e le conseguenze verranno assorbite dal figlio Jimmy. Nel frattempo Michele e Fabiana si sentiranno più in sintonia che mai, ma un problema minaccia la loro relazione. A breve la ragazza dovrà fare ritorno a Milano e lasciare il giornalista. Fino a che punto proseguirà questa storia? Ornella, per far riconciliare sua figlia con il marito Eugenio, organizzerà una cena nel quale inviterà anche suo genero.