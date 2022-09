Le ultime due puntate di questa settimana di Un posto al sole, quelle in onda su Rai 3 l'8 e il 9 settembre, saranno tutt'altro che noiose. La morte di Susanna ha sconvolto tutti, soprattutto sua madre Adele. La donna non verrà lasciata da sola, ma ad aiutarla ci penseranno Giulia e Angela. Marina riceverà una e-mail che sconvolgerà la sua relazione con Ferri. Quest'ultimo però, cercherà di risanare la situazione attraverso una proposta inattesa. Nel frattempo Niko si mostrerà determinato a prendere le distanze da Micaela e Manuela, ma Alberto proverà a parlarci: riuscirà a fargli cambiare idea a tal proposito?

Spazio anche al giornalista Michele che sembra rinato grazie alla sua nuova amica Fabiana. Peccato che la ragazza non sembrerà piacere a nessuno.

Anticipazioni Un posto al sole, Angela e Giulia in aiuto di Adele

Dopo la perdita subita, Niko è diventato implacabile nei confronti delle gemelle Cirillo. Per questo motivo l'avvocato Poggi, pur di proteggere suo figlio dalle sofferenze, ha deciso di fare qualcosa agendo per vie legali. Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 8 settembre vedremo Alberto Palladini cercare di far ragionare Niko, illustrandoli i possibili rischi che rischia di incontrare nel mettersi contro la madre di suo figlio. Il giovane Poggi farà orecchie da mercante, poiché vorrà a tutti i costi andare fino in fondo.

La morte di Susanna Picardi ha lasciato un profondo ed incolmabile vuoto in mamma Adele. Proprio quest'ultima è risultata irrintracciabile, sollevando le preoccupazioni di Giulia e Angela. Dopo che le due donne si sono decise a rimboccarsi le maniche correndo a casa di Adele, nella puntata di giovedì le vedremo fare il possibile per aiutarla.

Nel frattempo la nuova e giovane collega di Michele si rivelerà essere una boccata d'aria fresca per il giornalista, reduce da una pessima annata. Il problema, a quanto pare, sarà il fatto che questa Fabiana non incontrerà il gradimento di nessun amico o familiare di Michele.

Un posto al sole 9 settembre, Roberto e la proposta inaspettata a Marina

Nella puntata di venerdì 9 settembre di Un posto al sole i telespettatori vedranno Nunzio procedere con le ricerche su Chiara. Il ragazzo non risparmierà nemmeno il singolo sforzo e sarà in attesa di novità da parte dell'investigatore privato che ha ingaggiato. L'attesa non farà altro che renderlo ancora più preoccupato e ansioso.

Tra Marina e Roberto l'aria inizierà a farsi tesa a causa di una e-mail. La relazione inizierà a tremare, ma Ferri proverà a rimettere a posto le cose, rinsaldando il legame tra lui e Marina Giordano con un'inattesa proposta. Intanto Alberto vorrà rimettere a nuovo il seminterrato di Palazzo Palladini, per tale ragione si rivolgerà a mastro Peppe per assegnarli i lavori di ristrutturazione, mettendolo anche al corrente di quelli che sono i suoi programmi per il futuro.