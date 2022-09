Cambio programmazione sulle reti Rai durante il mese di settembre. Le novità riguarderanno il prolungamento del game show Reazione a catena nella fascia del preserale di Rai 1, a discapito del ritorno de L'Eredità.

Spazio anche alla chiusura della soap opera Sei Sorelle nella fascia del pomeriggio dovuta al ritorno de Il Paradiso delle signore 7 mentre in access prime time tornerà l'appuntamento con il game show, I Soliti Ignoti condotto con successo da Amadeus.

Slitta il ritorno de L'Eredità: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di settembre riguarderà in primis la fascia del preserale dove quest'anno proseguirà il game show Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni.

Contrariamente a quanto è sempre successo nel corso delle ultime stagioni televisive, il game estivo andrà avanti fino al prossimo 30 ottobre e quindi non verrà stoppato a metà settembre.

Questa promozione per il game show condotto da Liorni, porterà ad uno slittamento del debutto de L'Eredità, la cui messa in onda quest'anno è prevista a partire dal 31 ottobre in poi.

E, tra novembre e dicembre, il quiz condotto da Flavio Insinna potrebbe subire delle ulteriori modifiche alla programmazione, complice la messa in onda delle partite dei Mondiali 2022, che troveranno spazio nella fascia del daytime pomeridiano.

Stop Sei Sorelle in daytime: cambio programmazione Rai settembre

Novità anche per quanto riguarda la fascia del primo pomeriggio, dove non ci sarà più spazio per la messa in onda della soap opera Sei sorelle.

La serie iberica incentrata sulle tormentate vicende delle sorelle Silva è stata sospesa dal daytime feriale di Rai 1 per lasciare spazio al ritorno de Il Paradiso delle signore 7, le cui nuove puntate andranno in onda a partire da lunedì 12 settembre nella fascia del pomeriggio.

Una sospensione che non ha entusiasmato affatto i fan della soap spagnola che, nel corso dell'estate, si sono appassionati alle vicende delle varie protagoniste, speranzosi di poter continuare a vedere la soap anche nel corso della stagione autunnale.

Amadeus al posto di TecheTecheTè: cambio programmazione settembre

Novità anche nella fascia dell'access prime time che, per tutta l'estate è stata dominata dal programma TecheTecheTè trasmesso su Rai 1 alle 20:45 circa.

Gli ascolti hanno premiato ancora una volta il programma "amarcord" dedicato al meglio della tv dei decenni passati, tanto da riuscire ad avere la meglio contro il programma competitor Paperissima Sprint in onda su Canale 5.

Da domenica 11 settembre, però, TecheTecheté sarà sospeso dalla programmazione della rete ammiraglia, per lasciare spazio al ritorno de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus in onda nuovamente per tutta la stagione su Rai 1.