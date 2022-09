Diverse novità caratterizzeranno le puntate di Un posto al sole, in programma dal 19 al 23 settembre su Rai 3.

Gli spoiler dello sceneggiato italiano rivelano che Viola Giordano dimostrerà di non aver dimenticato il trauma per l'agguato subito. Niko Poggi, invece, dichiarerà guerra a Micaela per l'affido di Jimmy.

Un posto al sole: anticipazioni 19-23 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate dal 19 al 23 settembre rivelano che Roberto e Marina saranno protagonisti di un attacco da parte di un personaggio misterioso.

Michele, invece, inviterà Fabiana alla festa di San Gennaro per la contentezza di Guido.

Mariella aiuterà Sasà nei suoi problemi amorosi. Difatti gli farà capire che Sarti non ha mai provato un reale interesse nei suoi riguardi. Anche se qualcuno scambierà questa vicinanza per qualcosa di più.

Nel frattempo la disgrazia che ha colpito Ferri e Marina genererà tanta preoccupazione all'interno di Palazzo Palladini. I condomini appariranno molto in ansia quando vedranno arrivare la polizia, intenzionata a capire chi sia il mandante di tale atto.

Viola non riesce a superare il trauma per l'agguato

Nelle prossime puntate di Upas, si avvincerà il momento per Viola di tornare in cattedra. La donna, infatti, avrà la chance di far ritorno a lavorare come insegnante nell'istituto di Bianca.

Ciononostante, la Giordano non apparirà del tutto sicura dalla cosa, in quanto ancora angosciata da quello che le è successo insieme a Susanna.

Nel contempo Mariella cercherà di trovare una soluzione per bloccare l'incidente con Castrese. Una volta arrivata in classe, Viola dimostrerà di non aver ancora superato l'agguato. Difatti, la fine drammatica di Susanna non la lascerà in pace, tanto da sentirsi svuotata e senza grinta.

Niko decide di fare la guerra a Micaela

Nel frattempo gli investigatori continueranno le indagini senza escludere nessun indizio dopo l'aggressione avvenuta a Roberto e Marina.

Raffaele sarà messo in seria difficoltà, mentre Niko accetterà di adoperare una linea leggera con Micaela. Ma quest'ultima farà una brutta mossa, che sconvolgerà l'avvocato.

Una scoperta che porterà il giovane Poggi a cambiare nuovamente idea nei confronti della sorella di Manuela.

Ornella, invece, cercherà di avvicinare sua figlia a Eugenio. Di conseguenza la dottoressa deciderà di organizzare una cena per riavvicinarla a Nicotera. Niko, intanto, deciderà di fare la guerra a Micaela, mentre Jimmy inizierà a percepire i problemi che ci sono tra i suoi genitori.

Il feeling tra Michele e Fabiana rischierà di finire presto. Per la ragazza giungerà il momento di tornare a Milano.