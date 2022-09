Chiara Petrone sarà la protagonista assoluta degli episodi Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 3 al 7 ottobre. La giovane, secondo le anticipazioni della soap partenopea, affronterà l'udienza e resterà sconvolta dall'esito. Tuttavia potrà contare su Nunzio, che non la lascerà sola un minuto e le farà una proposta inaspettata.

Intanto Viola faticherà ad affrontare le conseguenze derivanti dalla fine del suo matrimonio, mentre Renato farà di tutto per opporsi al progetto della casa vacanza di Alberto Palladini. Nel frattempo Jimmy cercherà di aiutare suo padre Niko e Diego si interesserà a Lia.

Un posto al sole, trame 3-7 ottobre: Nunzio e Chiara hanno un drammatico confronto

La situazione di Chiara sarà sempre più complessa e Nunzio faticherà non poco ad aiutarla. Il giovane deciderà di confrontarsi con lei e. come rivelano le anticipazioni Un posto al sole riguardanti gli episodi in onda dal 3 al 7 ottobre, le parlerà con il cuore in mano. Boschi junior le dirà che restare a Capo Verde è un errore madornale e che non ha più intenzione di assecondare le sue richieste. Ovviamente il loro confronto sarà a dir poco drammatico, visto che Petrone non vorrà sentir ragioni.

Poco dopo, arriverà il giorno dell'udienza. Nunzio non lascerà sola Chiara nemmeno per un istante e la spingerà anche ad affrontare tutti i problemi dai quali ha cercato di scappare.

Nel frattempo Lara Martinelli sarà sul punto di prendere una decisione improvvisa, mentre Renato farà di tutto per ostacolare Alberto nel suo progetto di avviare una casa vacanze e metterà su un piano per portare Otello dalla sua parte.

Un posto al sole, puntate 3-7 ottobre: un'udienza dall'esito sconvolgente

La lotta tra Micaela e Niko, per la custodia di Jimmy, andrà avanti e la giovane Cirillo guadagnerà sempre più punti agli occhi del figlioletto al quale prometterà la tranquillità e la spensieratezza di cui ha bisogno.

Niko, invece, sarà sempre più arrabbiato e soffrirà per le conseguenze che potrà avere questa guerra tra lui e la madre di suo figlio. Nel frattempo Chiara affronterà l'udienza e rimarrà sconvolta dall'esito, mentre Nunzio farà di tutto per proteggerla e arriverà a farle una proposta del tutto inaspettata. Di cosa si tratterà?

Intanto Viola, che dopo aver dato un ultimatum a suo marito Eugenio ha deciso di mettere fine al loro matrimonio, non sarà in grado di affrontare le conseguenze della sua decisione e sarà nuovamente in preda a dei sensi di colpa. Riuscirà a reagire alle difficoltà che sta avendo nell'ultimo periodo?

Diego mostra interesse per Lia

Il piccolo Jimmy, nei prossimi episodi di Un posto al sole, sarà preoccupato per suo padre, così cercherà di aiutarlo e finirà per imbattersi in una persona del tutto inaspettata. Chi gli darà una mano? Nel frattempo Speranza si confiderà con Mariella e le parlerà del carattere fin troppo remissivo di Samuel. Altieri, a quel punto, le dirà che in fondo il ragazzo che ama è molto simile a Guido.

La donna, però, non si renderà conto che il marito le starà ascoltando.

Il vigile, avendo ascoltato il discorso della consorte, deciderà di dimostrarle che quando vuole sa anche essere combattivo. Ci riuscirà oppure no? Intanto il mistero intorno a Lia, la nuova cameriera di Roberto Ferri, crescerà sempre più mentre Diego mostrerà non poco interesse nei suoi confronti. Infine mastro Peppe inizierà i lavori nel seminterrato di Alberto per renderlo una casa vacanze, ma finirà per scontrarsi con le prime difficoltà.