Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la settimana da lunedì 19 a venerdì 23 settembre ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno Raffaele e gli altri protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Giordano si troverà a un bivio e dovrà prendere una decisione morale difficile, mentre gli inquilini di Palazzo Palladini saranno in ansia perché la polizia arriverà per indagare riguardo a quanto accaduto a Roberto e Marina. Nel frattempo, Niko inizierà la battaglia legale contro Micaela.

Un posto al sole, anticipazioni al 23/9: Raffaele di fronte a un bivio

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Raffaele non ha passato un bel periodo. Il portiere di Palazzo Palladini è stato ricattato, minacciato e picchiato da Lello Valsano e dai suoi uomini e la sua figliastra Viola è stata coinvolta in una sparatoria per le strade di Napoli. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 19 al 23 settembre, Giordano si troverà di fronte a un bivio e dovrà prendere una decisione. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea non rivelano ulteriori dettagli in merito a quali dubbi avrà il marito di Ornella. L'unica cosa certa, attualmente, è che Raffaele dovrà prendere una decisione morale difficile.

Un posto al sole, puntate al 23/9: ansia a Palazzo Palladini per Roberto e Marina

Le tragedie che vedranno coinvolti i protagonisti di Un posto al sole non termineranno. Dopo la sparatoria di Lello Valsano, in cui ha perso la vita Susanna Picardi, a rischiare la vita, questa volta, saranno Roberto e Marina. Nelle puntate della soap, che andranno in onda in televisione da lunedì 19 a venerdì 23 settembre, i due imprenditori saranno in pericolo e qualcuno, ancora ignoto, ce l'avrà a morte con loro.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini accadrà qualcosa e la polizia arriverà ad indagare. Al momento, non è chiaro se gli ex coniugi Ferri subiranno un attentato o ci sia dell'altro. L'unica cosa certa, attualmente, è che gli inquilini saranno in ansia e la preoccupazione crescerà nel palazzo di Posillipo.

Un posto al sole, episodi 23/9: Niko scatena la guerra contro Micaela

Nel frattempo, durante gli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino al 23 settembre, Niko deciderà di avere una linea più morbida nei confronti di Micaela. Purtroppo, però, la mamma di Jimmy farà una mossa a sorpresa e azzardata contro il padre di suo figlio e, a quel punto, l'avvocato Poggi cambierà strategia e scatenerà una guerra contro la mamma del bambino. Durante la settimana, inoltre, verranno trattate le vicende di Viola, che potrebbe tornare a insegnare a scuola, ma continuerà a rivivere il dramma della sparatoria e, pertanto, non riuscirà a tornare alla vita di tutti i giorni con serenità.