Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, incentrata sulla vita di alcuni condomini di un palazzo del capoluogo partenopeo. Le nuove trame sono sugli episodi inediti che andranno in onda dal 26 al 30 settembre 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle difficoltà di Filippo ai Cantieri, sulla crisi coniugale fra Viola ed Eugenio, sulle liti fra Niko e Micaela, sulla rapina subita da Nunzio e Chiara e sull'arrivo di Otello a palazzo Palladini.

Viola ed Eugenio in crisi

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che le indagini per scoprire l'identità del misterioso avvelenatore proseguiranno senza sosta. Filippo si ritroverà costretto a gestire da solo i Cantieri e avrà molte difficoltà. Nonostante siano molto innamorati l'uno dell'altra, Viola e il marito non riusciranno a ridurre la profonda distanza che c'è fra di loro, soprattutto perché la donna non riuscirà a dimenticare facilmente l'attentato subito. Raffaele noterà il gelo fra i due coniugi e chiederà aiuto a Diego per farli riappacificare. Nico e Micaela proseguiranno il loro braccio di ferro per gestire la vita del piccolo Jimmy. Le dispute fra i due giovani peggioreranno tanto da diventare spesso molto accese.

La polizia sospetta di Lara

Convinto di voler recuperare il suo matrimonio a tutti i costi, Eugenio chiederà a Viola di fare una breve vacanza insieme per riavvicinarsi. La donna però non accetterà l'offerta del marito anzi lo metterà di fronte ad una scelta molto difficile. Gli inquirenti inizieranno a sospettare di Lara. In seguito, la donna verrà interrogata dalle forze dell'ordine a cui riferirà di essere totalmente estranea ai fatti accaduti in precedenza.

Raffaele e Ornella continueranno a sperare che l'amore fra Viola ed Eugenio alla fine trionfi e cercheranno di aiutarli a riavvicinarsi. Viola se ne renderà conto e chiederà ad entrambi di lasciarle il tempo necessario per superare lo shock subito a causa dell'attentato che ha stravolto le loro vite in precedenza.

Alberto non vuole perdere Clara

Sempre più preoccupato per Chiara, Nunzio chiederà aiuto a Rossella per avere avuto consigli e supporto da lei, scatenando però il disappunto di Riccardo. Si avvicinerà sempre di più l'inizio del processo a carico di Chiara, e Franco sarà molto preoccupato per le sorti di suo figlio. Nel frattempo, tra Nunzio e Chiara arriverà l'ennesima discussione che verrà interrotta da un episodio molto spiacevole. I due giovani, infatti verranno rapinati da un malvivente. Nunzio riuscirà a sventare la rapina e, stanco della situazione che si è venuta a creare con la fidanzata, prenderà una decisione inaspettata. Alberto sarà sempre più convinto di volersi vivere Clara al cento per cento e proseguire insieme a lei il suo progetto di costruire una casa vacanze.

Gli abitanti di palazzo Palladini non saranno del tutto d'accordo con la sua decisione e alcuni di loro saranno pronti a tutto per fermarlo. Otello verrà accolto con molto affetto a palazzo Palladini e cercherà di trovare il coraggio per opporsi a tutti i costi alla volontà di Alberto.