Nei nuovi episodi della soap opera turca Terra amara in onda su Canale 5 tra qualche settimana, verrà a galla la verità sull’omicidio di Sait Ersoy (Alp Özgür Yaşin), lo scagnozzo di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Dalle anticipazioni si evince che quest’ultimo pagherà per un crimine non commesso, dato che si troverà in carcere per essere l’unico sospettato del delitto. A consentire al marito di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) di tornare in libertà sarà a sorpresa Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) assicurando alla giustizia il vero assassino di Sait, cioè un parente del defunto uomo.

Trame turche, Terra amara: Hunkar invita Gaffur a costituirsi, Demir vuole dimostrare la sua innocenza

Nelle prossime puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, si assisterà all’omicidio di Sait, uno scagnozzo di Demir, che verrà freddato dopo aver fatto avere delle informazioni a Fekeli. Quest’ultimo non appena verrà ritrovato il corpo senza vita dell’uomo, accuserà Yaman di essere il responsabile del delitto. Non passerà molto per vedere il marito di Zuleyha finire dietro le sbarre del carcere, poiché sarà considerato il presunto assassino di Sait. Hunkar (Vahide Perçin) dopo non essere riuscita a far scagionare il figlio, inviterà Gaffur (Bülent Polat) a costituirsi dichiarando che c’è il suo zampino nella morte di Sait: la signora Yaman assicurerà al suo capomastro di farlo diventare ricco, dandogli un’ingente somma di denaro e facendolo diventare il proprietario di un suo terreno.

Demir non appena apprenderà la volontà di Gaffur di trascorrere due anni in prigione in cambio della sua libertà, sarà deciso a dimostrare la sua estraneità nell’uccisione del suo scagnozzo.

Fekeli fa arrestare il cugino di Sait, Yilmaz arrabbiato con il suo padrino

La situazione prenderà una piega del tutto diversa, nell’istante in cui Çetin (Aras Şenol) durante una giornata di lavoro in fabbrica sentirà due uomini parlare di Sait: un interlocutore dirà all'altro che l'orologio da cui il defunto non si separava mai è nelle mani del cugino.

A questo punto Çetin non perderà tempo per avvisare Fekeli: quest’ultimo non farà fatica a rintracciare il misterioso parente, che quando verrà messo alle strette ammetterà di aver assassinato Sait per non aver saldato alcuni suoi debiti. A seguito dell’inaspettata confessione, Fekeli anche se il suo figlioccio Yilmaz (Uğur Güneş) sarà contrario riterrà opportuno consegnare il parente del defunto Sait alle forze dell’ordine, dando modo a Demir di rimettere piede nella sua tenuta. Il vecchio amore di Hunkar non sarà affatto pentito della sua scelta, anche se Akkaya si arrabbierà parecchio poiché avrebbe voluto vedere il suo rivale marcire in carcere.