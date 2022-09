La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 27 settembre, è stata quasi interamente dedicata agli "Idardo", questo è il nome che i fan hanno dato alla coppia formata da Ida e Riccardo. Anche se la dama ha detto chiaramente che non intende tornare con l'ex, Maria De Filippi spinge per un ennesimo riavvicinamento facendo ragionare entrambi sui dispetti che continuano a farsi uscendo con altre persona. Anche Armando ha messo Platano e Guarnieri di fronte ad un bivio: dopo tanti anni è giusto che scelgano se tornare insieme oppure proseguire il percorso separatamente.

Aggiornamenti dagli studi di Uomini e Donne

Oggi, martedì 27 settembre, a Uomini e Donne si è parlato a lungo di un'ex coppia che continua a prendersi e lasciarsi pubblicamente.

Nel commentare la singolare scelta di Ida di riuscire con Alessandro e di baciarlo, Maria De Filippi ha cercato di far capire a Riccardo che dietro a tutto questo ci sarebbero solo i dispetti di una persona ancora interessata.

Con un lungo discorso, dunque, la presentatrice ha provato a spiegare al testardo cavaliere che Platano starebbe ancora cercando di attirare la sua attenzione avvicinandosi ad altre persone, e anche di fargli delle ripicche dopo averlo visto corteggiare la giovane Federica Aversano.

"Svegliati!", ha detto più volte la padrona di casa del dating-show a Guarnieri che per l'ennesima volta si stava concentrando sui vecchi problemi e non sui gesti che Platano fa ancora oggi per lui.

Il pensiero del protagonista di Uomini e Donne

"Ma secondo te perché è uscita con Alessandro?", ha chiesto insistentemente Maria a Riccardo.

Il pugliese ha divagato come al suo solito, così la presentatrice di Uomini e Donne l'ha rimproverato dicendo che dovrebbe smetterla di comportarsi come un ragazzino di 15 anni.

"Anche tu Ida, a volte sembri una 12enne", ha detto la padrona di casa del programma di Canale 5 nella lunga analisi che ha fatto oggi sulla coppia che da anni è sulla bocca di tutti.

Il commento finale su questa situazione che sembra non finire mai, l'ha fatto Armando quando rivolgendosi agli "Idardo" ha detto: "Ma cosa state facendo? Dovete sentire quello che avete dentro".

"O voltate pagina o tornate insieme, altrimenti vi fate solo del male se c'è ancora un legame", ha concluso il napoletano tra gli applausi del pubblico presente.

Né Ida né Riccardo si sono sbilanciati su come vorrebbero che andasse a finire la loro storia, anche se il cavaliere ha risposto "no" quando De Filippi gli ha chiesto se prova ancora un forte interesse per l'ex fidanzata.

Le anticipazioni sul futuro di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa in tv il 27 settembre, in realtà è stata registrata il 31 agosto scorso, quindi sono successe molte cose negli appuntamenti successivi.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios in queste settimane (Maria De Filippi ha condotto altri 5 nuovi appuntamenti con il suo dating-show), fanno sapere che tra Ida e Riccardo non c'è stato il tanto atteso ritorno di fiamma.

La conduttrice ha provato a far riavvicinare i due chiedendo a Platano di elencare le cose che le piacciono del carattere di Guarnieri, che sentendola si è commosso e l'ha voluta abbracciare.

Dopodiché, però, la dama ha preso le distanze dal pugliese dicendo apertamente che non vuole più tornare con lui, che per lei ormai è un capitolo chiuso e che d'ora in avanti vuole conoscere altre persone.

Anche se il cavaliere si intrometterà spesso nelle sue nuove frequentazioni, Ida manterrà la parola e andrà avanti uscendo con Claudio, una new entry del parterre.

Riccardo, invece, cercherà un ennesimo approccio con Federica durante un ballo, ma Maria lo metterà di fronte ad un bivio: o diventa corteggiatore della giovane tronista oppure rimane al suo posto ed evitare di avvicinarsi a lei togliendo spazio ai suoi spasimanti.