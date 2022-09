Nello studio di Uomini e donne si continua a parlare della storia d'amore tra Ida e Riccardo. I due protagonisti del trono over si sono ritrovati al centro di un nuovo acceso confronto in studio e questa volta è intervenuta anche Maria De Filippi.

Ida Platano ha voluto mettere in chiaro le cose con il suo ex fidanzato, dopo il riavvicinamento che c'è stato nella passata edizione, mentre Riccardo ha sottolineato di provare tanta rabbia nei suoi confronti per come sono andate le cose tra loro.

Ida e Riccardo ancora ai ferri corti a Uomini e donne

Nel dettaglio, quella tra Ida e Riccardo sembra essere una storia d'amore infinita, che tiene banco tutti i giorni nello studio di Uomini e donne.

Anche nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, i due protagonisti del trono over hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente in trasmissione e non sono mancate le scintille, tanto che questa volta ha preso la parola anche Maria De Filippi.

"Io non sono uscita come sono uscita con Alessandro, insieme a te. Tu pensi che io sono uscita per una seratina e basta?" ha sbottato Ida Platano parlando con il suo ex fidanzato.

"Sono stata molto chiara: si può ricominciare, si può riprovare, però si vuole se tu ce l'hai dentro. Io ho capito che non ce l'avevi dentro" ha proseguito ancora Ida Platano, puntando il dito contro lo scarso interesse da parte di Guarnieri.

Maria De Filippi sbotta e interviene tra Ida e Riccardo a Uomini e donne

"Ha detto anche: quando tu sei entrato in questo studio tutti gli altri non esistevano più. Quello che ha detto è: quello che provava per Alessandro non è paragonabile a quello che provava per te" ha sottolineato Maria De Filippi, che questa volta è intervenuta in prima persona nella diatriba tra i due volti del trono over.

La conduttrice del talk show di Canale 5 questa volta ha perso le staffe nei confronti di Riccardo Guarnieri e lo ha messo alle strette chiedendogli di rispondere sinceramente alle sue domande.

"Questa donna ti piace ancora? Non fare il notaio Riccardo: ti piace ancora?" ha chiesto decisamente furiosa la padrona di casa di Uomini e donne.

De Filippi incalza Riccardo a Uomini e donne e lui spiazza

"Ma non cambierà mai Maria, è sempre una bellissima donna ai miei occhi" ha replicato Riccardo, che tuttavia non ha centrato il focus della domanda posta dalla padrona di casa del talk show.

"Ma io ti ho fatto una domanda non so se è bella o brutta" ha incalzato subito De Filippi non contenta della risposta di Riccardo Guarnieri.

"Oggi potrei essere spinto ancora da tanta rabbia e quindi ti dico no" ha chiosato il cavaliere, che ha così stoppato la discussione con Ida e Maria De Filippi.