Nel corso delle prime due registrazioni stagionali di Uomini e donne, sono stati presentati i quattro tronisti che animeranno le puntate autunnali del dating-show. Contrariamente a quello che si diceva in estate, ben tre protagonisti su quattro sono volti già noti al pubblico: Lavinia, Federica e Federico D, infatti, sono stati corteggiatori prima di essere promossi al nuovo ruolo. Federico N, invece, è un ingegnere aeronautico e sembra estraneo ai meccanismi televisivi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Dopo mesi di ipotesi e mezze smentite, finalmente è stato presentato il cast ufficiale dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne.

La curiosità dei fan era soprattutto per i ragazzi selezionati dalla redazione per il nuovo Trono Classico. Per settimane si è parlato della possibilità che gli autori scegliessero di tornare alle origini, ovvero puntando esclusivamente su giovani alla prima esperienza in televisione.

Le anticipazioni delle prime due registrazioni stagionali del dating-show, però, hanno smentito questa teoria: tre tronisti su quattro, infatti, hanno già partecipato alla trasmissione di recente o in passato, perciò solo uno di loro è "sconosciuto".

Le ragazze sulla poltrona rossa di Uomini e Donne

Le prime ad essere presentate, sono state le ragazze che gli addetti ai lavori hanno voluto come troniste della nuova stagione di Uomini e Donne.

Martedì 30 agosto, infatti, Maria De Filippi ha mandato in onda i video con i quali le new entry del Trono Classico si sono raccontate ai loro futuri spasimanti. Anche Witty Tv ha caricato i filmati delle giovani che d'ora in avanti cercheranno l'anima gemella tra le persone con le quali usciranno in esterna.

Lavinia Mauro è una studentessa di scienze politiche e relazioni internazionali: a sei esami dalla laurea, la 26enne romana si dice pronta a iniziare il percorso nel dating-show con la speranza di imbattersi nella sua dolce metà.

La ragazza è già passata dagli studi Elios qualche anno fa, quando ha corteggiato Nicolò Brigante per un breve periodo e senza successo (ovvero non è stata la scelta).

Federica Aversano, invece, ha 28 anni e i telespettatori di Canale 5 la ricordano come una protagonista assoluta della precedente edizione di U&D: la giovane napoletana è stata corteggiatrice di Matteo Ranieri ma anche lei, come la neo collega, non è stata scelta alla fine della conoscenza.

Altri due Federico tra le new entry di Uomini e Donne

Nel corso delle riprese del 31 agosto, invece, sono stati ufficializzati i due tronisti "maschi" di Uomini e Donne.

Gli spoiler forniti dal blogger Pugnaloni, fanno sapere che anche uno dei ragazzi sulla poltrona rossa è una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi.

Federico Dainese ha 25 anni, è di Genova e di professione è odontotecnico: il giovane ha partecipato al dating-show pochi mesi fa, quando è stato uno dei primi corteggiatori di Veronica Rimondi. Prima che la tronista lo eliminasse perché più interessata ad altri, il neo protagonista del Trono Classico era riuscito a conquistare pubblico e opinionisti con schiettezza, simpatia e inventiva nelle esterne.

L'unico sconosciuto nel cast giovane della nuova stagione, dunque, è Federico N. L'ingegnere aeronautico è originario di Roma e ha 25 anni. Dopo aver viaggiato per passione e per lavoro, il ragazzo ha deciso di fermarsi e dedicarsi quasi completamente alla famiglia e alla ricerca dell'anima gemella.

Ricapitolando, tre nuovi tronisti su quattro sono ex corteggiatori: ancora una volta la redazione ha "pescato" tra personaggi già noti per mettere su la formazione 2022/2023 del format Mediaset.