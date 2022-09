Sono sempre più tesi i rapporti fra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi, soprattutto dopo l'ultima intervista di lui in esclusiva al Corriere della Sera, dove al giornalista Aldo Cazzullo, riferiva di non essere stato lui per primo a tradire, ma di aver trovato sul cellulare della conduttrice dei messaggi compromettenti con un altro uomo e di aver ammesso che questo non fosse l'unico tradimento della moglie.

I rispettivi avvocati, per lui Annamaria Bernardini De Pace e per lei Alessandro Simeone, a quanto sembra, dovranno procedere per una separazione giudiziale da dibattere in tribunale.

Ad oggi, i due vivrebbero da separati nella loro villa all'Eur da 25 stanze, con palestra e campo da padel, e avrebbero adottato anche stili di vita decisamente diversi, con la conduttrice che mostra una vita molto più social di prima, dove si immortala spesso su instagram in vari look firmati senza tralasciare di immortalare, anche, il tempo che dedica ai figli. Tempo da ricordare, come il primo giorno di scuola della figlia più piccola Isabel, in prima elementare, le vacanze da mille e una notte fra le dune della Tanzania in luglio, insieme a Chanel, Cristian e Isa, o molto più recente alla prima dell' ètoile, Eleonora Abbagnato, al Teatro dell'Opera di Roma.

Totti, invece, è praticamente assente sui social oltre che allo stadio Olimpico, ma molto presente questa estate a Sabaudia dove l'ex coppia ha una casa.

L'ex capitano della Roma è stato con i tre figli per quasi tutto il mese di agosto, dove non si è fatto mancare le foto con i fan sulla spiaggia, nuotate in mare con la figlia più piccola o uscite con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

L'intervista di Totti

Francesco Totti nella sua lunga intervista- verità concessa al Corriere della Sera ha dichiarato di non essere stato il primo, fra i due, a tradire e di aver scoperto degli sms sospetti nel cellulare della moglie, circa un anno fa.

Il campione ha anche ammesso che la persona con cui si messaggiava la Blasi è un uomo lontanissimo da lui e dal suo ambiente, aggiungendo un "per fortuna". Chi sia realmente questo terzo incomodo, forse, è ancora troppo presto per saperlo poichè Ilary, al momento, ha scelto la via del silenzio al fine di proteggere i figli.

Silenzio, che potrebbe essere interrotto da un' intervista della conduttrice romana a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, luogo in cui confidare, ancora una volta, i segreti del proprio cuore.

Tuttavia, le voci non sono mancate, si è parlato che quest'uomo potrebbe essere tale Cristiano Iovino, personal trainer tatuato e influencer da milioni di followers su Instagram, il quale contattato da Adnkronos in merito alla vicenda ha preferito un " no comment" che lascia molto in sospeso.

Totti, a casa di Bocchi insieme ad Isabel

Francesco Totti, è stato il primo ad uscire allo scoperto, facendosi immortalare nei pressi dell'abitazione di Noemi Bocchi: foto rubate nella notte al termine di una serata, che ritraggono l'ex campione mentre rincasa in auto, oppure al mattino presto, mentre corre via, in sella alla sua moto.

Ed è proprio sotto casa della 34enne , in un recente servizio fotografico uscito sul settimanale Chi di Alfonso Signorini, che Francesco viene immortalato da una uscita secondaria, ritratto in compagnia della figlia Isabel, la quale secondo i ben informati già conoscerebbe i figli della nuova compagna del padre, e ne sarebbe già molto amica.