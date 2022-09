Che cosa accadrà nella seconda puntata di Viola come il mare? Le anticipazioni della fiction con protagonisti Francesca Chillemi nei panni della giornalista sinestetica Viola Vitale, e Can Yaman in quelli dell’ispettore Francesco Demir, annunciano che - dalla puntata di venerdì 7 ottobre - tra i due collaboratori nascerà un buon feeling.

Eppure, nonostante il loro rapporto intenso, la giornalista dovrà incassare il rifiuto da parte del burbero ispettore. Un altro personaggio maschile, però, farà il suo ingresso nella vita della giornalista e farà di tutto per conquistare il cuore della donna: si tratta di Raniero.

Anticipazioni Viola come il mare: la giornalista Vitale chiede aiuto all’ispettore Demir

Il secondo appuntamento della fiction Viola come il mare sarà trasmesso venerdì 7 ottobre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di questa serie televisiva prodotta in Italia dalla Lux Vide rivelano che la seconda puntata sarà ricca di colpi di scena.

Al centro dell’attenzione proseguiranno le vicende della protagonista Viola Vitale, decisa a portare avanti le indagini sulla misteriosa scomparsa di suo padre. Per poter scoprire che fine abbia fatto il suo caro papà, la giornalista sinestetica ripiomberà nella vita di Francesco Demir per implorargli di aiutarla a risolvere questo mistero che non le dà pace da tempo.

La presenza costante dell’aitante ispettore nella vita della giornalista non farà altro che aumentare l’attrazione che la donna prova nei confronti dell’uomo.

Francesco mette un freno al rapporto con Viola

Gli spoiler del secondo episodio della fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman rivelano che il burbero ispettore Demir farà breccia nel cuore della giornalista Vitale.

Quest’ultima, però, avrà difficoltà a tenere nascosto ciò che prova nei confronti di Francesco. Nonostante il buon feeling che si è instaurato tra loro due, Francesco, complice un’infanzia difficile, non sarà disposto a tornare a credere nell’amore. Quindi, il burbero ispettore farà sapere alla sua collaboratrice che preferisce instaurare solo un rapporto professionale con lei.

Viola come il mare, trame secondo appuntamento: Raniero fa la corte alla giornalista

Le anticipazioni della puntata di Viola come il mare in onda venerdì 7 ottobre su Canale 5, rivelano che Francesco Demir ha un passato tutto da scoprire che gli ha fatto perdere fiducia nell’amore. Per via del suo atteggiamento cinico e burbero, tra i due protagonisti inizieranno i primi scontri.

Intanto l'ispettore Demir e la sua collaboratrice Vitale saranno impegnati a capire cosa ci nasconde dietro la fine di una donna: ben presto verrà a galla del suo passato da meretrice.

Inoltre, quando la giornalista troverà nuove tracce che riguardano la scomparsa di suo padre, si dirigerà subito all’azienda di Raniero.

Quest’ultimo resterà ammaliato dal fascino della giornalista sinestetica e inizierà a corteggiarla in maniera spudorata.

Insomma potrebbe emergere un triangolo amoroso che metterà in difficoltà la protagonista.