Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 10 al 14 ottobre 2022 su Rai 3. C'è tanta carne al fuoco in questi episodi e molti equilibri cambieranno. Attenzione a Manuela che, dopo aver soccorso Niko chiamata da Jimmy ed essere restata a casa sua a dormire, si accorgerà di essere ancora innamorata di lui. Il suo strano atteggiamento colpirà molto Micaela - che sarà furiosa con lei sentendosi tradita - e Serena, in ansia invece per quello che potrebbe succedere. Nel frattempo, Marina sarà protagonista di una accesa lite con una persona ancora ignota ma le cose non andranno come previsto.

Ci sarà infatti grande preoccupazione dopo che Marina non risponderà alle tante chiamate di Roberto: che cosa le è successo?

Un Posto al Sole, anticipazioni 10-14 ottobre: Manuela rivuole Niko

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole si concentrano sul cambio di atteggiamento di Manuela. La giovane Cirillo, dopo aver soccorso Niko in difficoltà, non lo lascerà solo un attimo e lo stesso farà con Niko, mostrandosi dolce e sempre disponibile. Micaela sarà furiosa con lei, sentendosi tradita alla spalle, mentre la saggia Serena capirà che la sorella è ancora profondamente innamorata di Niko. Serena però, sarà preoccupata per una cocente delusione. Niko ha appena perso Susanna, la donna che amava e che ha chiuso gli occhi per sempre appena dopo averlo sposato.

Ancora troppo grande il dolore per voltare pagina, almeno questo è quello che i telespettatori si immaginano. Ma sarà davvero così?

Un Posto al Sole, puntate 10-14 ottobre: Chiara sorprende Nunzio

Continuando con le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, ci sarà finalmente la saggia decisione di Chiara di smetterla una volta per tutte con le sostanze.

Rossella è stata chiara, non ce la si può fare da soli e Nunzio ha capito che doveva agire immediatamente, per far sì che la situazione non precipitasse. E così, ecco che Chiara accetta di andare in una clinica specializzata per disintossicarsi, anche se potrebbe comportare un allontanamento da Napoli.

Un Posto al Sole, spoiler 10-14 ottobre: Marina scompare

Un altro giallo è pronto a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di Un Posto al Sole. Marina si sta apprestando a partire per il Salone Nautico, ma qualcuno (la cui identità è ancora ignota) la fermerà, innescando una furiosa lite. Roberto la cercherà disperatamente al telefono, ma non avrà alcuna risposta. Marina sembra scomparsa letteralmente nel nulla. Infine, ci sarà spazio anche per la crisi tra Viola ed Eugenio, che non sembra avere soluzione. A complicare le cose, la presenza di Nespolino, il nuovo prof di religione che sembra aver colpito molto Viola.