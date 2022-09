Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 3 a venerdì 8 ottobre ci saranno diverse novità.

In particolare Aurelio dirà a Rodrigo che farà fuori David se lui collaborerà con i chimici per la realizzazione del gas. L'uomo farà il doppio gioco: da un lato dirà a David che potrà viversi liberamente la sua storia d'amore con Valeria, ma subito dopo accetterà l'accordo con Quesada.

Aurelio dice a Rodrigo di essere pronto a far fuori David

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Aurelio chiederà a Rodrigo di aiutare i chimici nella realizzazione del gas.

In cambio Quesada dirà all'uomo essere pronto a far fuori David. Intanto Felipe vorrà delle spiegazioni da Dori, ma lei non riuscirà a dirgli la verità.

Poco dopo, Genoveva farà una proposta in segreto a Rodrigo e lui accetterà. Più tardi, la donna riceverà una telefonata misteriosa da Bilbao e si preoccuperà moltissimo.

Successivamente, Dori dirà a Felipe che ha deciso di lasciare Acacias 38. Nel frattempo, Rodrigo dirà a David che preferisce rinunciare a Valeria piuttosto che saperla infelice, per questo motivo dirà ai due di fuggire quanto prima dal paesino spagnolo, in quanto Aurelio è pericoloso per lui.

Genoveva assumerà dei sonniferi e fisserà la foto di un neonato

Intanto Genoveva verrà a sapere che sua zia - prima di passare a miglior vita - ha rivelato un'informazione segreta.

La donna quando rientrerà a casa assumerà una massiccia dose di sonniferi e guarderà la foto di un neonato.

Poco dopo, Rodrigo consegnerà una lettera d'amore a David e gli dirà di darla a Valeria. Allo stesso tempo, l'uomo dirà ai due di avergli lasciato campo libero per la loro storia d'amore e annuncerà che se ne andrà dalla Spagna.

Più tardi, però, Rodrigo andrà da Aurelio e gli dirà di essere pronto ad accettare la sua proposta di collaborazione, a patto che elimini David.

Ignacio e Marcelo salvano Genoveva

Alcune ore dopo aver perso i sensi Genoveva verrà ritrovata in condizioni complicate da Marcelo, il quale la porterà subito da Ignacio, che eviterà il peggio.

In seguito Marcelo andrà da Quesada e dirà all'uomo che sua moglie ha tentato di togliersi la vita. Aurelio prenderà malissimo la notizia e appena avrà l'occasione attaccherà Genoveva.

Infine, David sarà convinto che l'intenzione di Rodrigo sia quella di eliminare Aurelio e quindi deciderà di confessare tutti i sospetti a Valeria. Quando l'uomo andrà dai due innamorati per esortarli a scappare via da Acacias 38, finiranno per confermare i sospetti di David.