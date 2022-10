L'appuntamento con Amici 22 è confermato per domenica 9 ottobre su Canale 5, quando in daytime dalle 14 andrà in onda una nuova attesissima puntata.

Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di questo nuovo appuntamento del 5 ottobre rivelano che ci saranno delle nuove sfide alle quali saranno sottoposti i protagonisti di questa edizione.

E, tra gli allievi che finiranno nell'occhio del ciclone spicca anche il giovane Mattia, che si ritroverà a dover affrontare una nuova sfida voluta dalla prof Alessandra Celentano.

Mattia Zenzola supera la nuova sfida: anticipazioni Amici 22 del 9 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa quarta puntata del pomeridiano di Amici 22 in programma domenica pomeriggio rivelano che Mattia Zenzola è stato messo nuovamente alla prova dalla prof Alessandra Celentano, che ha deciso di proporgli una sfida.

Mattia ha dovuto così cimentarsi in una nuova prova con la quale aveva il compito di convincere la prof Celentano, da sempre scettica in merito alla sua permanenza all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Ebbene, il risultato finale di questa sfida ha visto trionfare Mattia: il giovane ballerino protagonista del team guidato da Raimondo Todaro è riuscito ad avere la meglio e quindi ha superato positivamente il compito che gli era stato assegnato dalla temutissima prof di danza classica.

Nel corso della puntata non c'è stata alcuna eliminazione, di conseguenza anche Ramon è stato "graziato" dalla prof Celentano dopo che in settimana lo aveva sospeso.

Classifica canto e ballo, ecco chi ha vinto: anticipazioni Amici 22 del 9 ottobre

Per quanto riguarda, invece, le classifiche di questa quarta puntata del pomeridiano di Amici 22, le anticipazioni del 9 ottobre rivelano che quella di ballo stilata da Little Phil vedrà in testa Samu seguito da Ludovica.

Ultime posizioni, invece, per Rita e Maddalena.

Per la gara tra i cantanti di questa settimana, giudicata da Giorgia, ad avere la meglio è stato Tommy Dali seguito in seconda posizione da Federica.

Terza posizione per Piccolo G che, nel corso della quarta puntata, sarà anche protagonista di una sfida che riuscirà a vincere.

Ultime posizioni in classifica, invece, per Andre e Niveo che sono finiti automaticamente in sfida.

Todaro Vs Celentano: anticipazioni Amici 22 del 9 ottobre 2022

Nel corso della registrazione di questa quarta puntata non sono mancati i momenti di tensione tra i prof Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

L'insegnante di danza classica ha ammesso di non aver compreso la scelta di Todaro che, nel corso della puntata, ha rivelato di essere intenzionato a voler sostituire Asia con Claudia, nonostante la prima sia una brava ballerina.

A quel punto Todaro si è difeso: ha voluto mettere alla prova Asia, dato che in questi giorni l'ha vista spenta e in tal modo spera di poterla stimolare a fare meglio.