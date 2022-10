Sabato 15 ottobre, su Rai1, è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Durante lo spareggio finale tra Dario Cassini e Marta Flavi, quest'ultima è uscita sconfitta. In un'intervista la 71enne ha confidato di avere e richiesto un ballerino della sua età ma non sarebbe stata ascoltata dalla produzione.

Il retroscena

Al settimanale Gente, Marta Flavi ha rivelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Nello specifico, la diretta interessata ha confidato di aver chiesto a Milly Carlucci un ballerino della sua età: "Non mi ha ascoltata".

La concorrente era convinta che affrontare l'esperienza con un partner coetaneo sarebbe stato più facile. Flavi ha spiegato che quando ha ricevuto la telefonata di Milly Carlucci le aveva subito confessato di non saper muovere un passo, ma la conduttrice l'avrebbe rassicurata: "Sei l'ospite ideale".

Lo sfogo della concorrente

Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, è stata mandata in onda una clip.

Scendendo nel dettaglio, la concorrente ha dato adito ad un piccolo sfogo: "Non pensavo che fosse così dura". La 71enne ha sostenuto che non riuscire a fare qualcosa, per lei è stata una sconfitta poiché è sempre riuscita a portare a termine i suoi obbiettivi: "Non sono le ore in sala che mi limitano, ma i limiti".

A tal proposito, Flavi ha rivelato che il suo ballerino Simone Arena non è stato affatto clemente nei suoi confronti: "Lui insiste ed è molto duro". Marta Flavi nella clip ha ammesso di essere andata in crisi durante le prove, tanto che per non piangere davanti alle telecamere si è tolta il microfono e si è allontanata dalla sala.

Infine, la concorrente ha ammesso di non essere una brava ballerina e questo potrebbe aver deluso il suo maestro. Al tempo stesso, però, Marta ha sostenuto che Simone avrebbe dovuto limare meglio il suo carattere.

Flavi-Arena sono la prima coppia eliminata di Ballando con le Stelle

Fabio Canino (giurato) ha dato un giudizio piuttosto negativo nei confronti della concorrente: "Come se tu stessi ballando con il freno a mano".

Al momento della votazione, la coppia Flavi-Arena non ha ottenuto un buon punteggio tanto che è finita in coda alla classifica finale. Una volta associato il tesoretto (bonus assegnato dal giudice di bordo campo e dal tribuno del popolo), più i voti ricevuti dai telespettatori tramite social, Marta Flavi è finita allo spareggio con Dario Cassini.

Terminata la sfida valida per lo spareggio, Dario in coppia con Lucrezia Lando è riuscito a tornare in gara. Dunque, la coppia formata da Marta Flavi e Simone Arena è la prima eliminata di Ballando con le Stelle.