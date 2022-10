Sono tante e tutte molto interessanti le anticipazioni che stanno trapelando sulla puntata di Amici che è stata registrata il 19 ottobre. Asia, ad esempio, ha ottenuto il banco del pubblico: la maggioranza degli spettatori che ha partecipato al televoto, infatti, ha optato per il sì. Molti ospiti in studio, come l'ex allievo Alex che ha annunciato la data d'uscita del suo nuovo album. Ultimi nelle gare del giorno, NDG e Mattia: il rapper ha già sostenuto l'esame e l'ha superato.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La registrazione di Amici che Maria De Filippi ha condotto mercoledì 19 ottobre, ha visto la riconferma di tutti i titolari della classe.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete, infatti, fanno sapere che nessun talento è stato eliminato e che anche Asia ha ottenuto il "banco del pubblico". La ballerina, dunque, ha scoperto il risultato del televoto sul suo futuro nella scuola solo a fine riprese, ovvero quando la conduttrice aveva già lasciato spazio a Lorella Cuccarini. I telespettatori, comunque, hanno dato una seconda possibilità alla ragazza, che d'ora in avanti studierà con l'aiuto di Elena D'Amario, sua nuova tutor.

Andre, invece, ha finalmente affrontato la sfida che aveva in sospeso da oltre una settimana e, per la gioia di Arisa, l'ha vinta e si è ripreso la maglia da titolare.

Le competizioni interne ad Amici

La gara cover della sesta puntata, è stata giudicata da Nek.

L'artista ha dato il voto più alto ad Aaron (8) e il più basso a NDG (6,5); il rapper non è stato convincente ma ha potuto sostenere immediatamente l'esame per la riconferma della maglia davanti alla sua prof Lorella. Il giovane ha superato la prova ed è tornato al proprio banco.

I ballerini, invece, si sono esibiti davanti all'esigente Eleonora Abbagnato e, forse un po' a sorpresa, a classificarsi all'ultimo posto è stato Mattia (con voto 5 a pari merito con Asia).

Il latinista, dunque, ora dovrà affidarsi all'insegnante Raimondo Todaro per poter proseguire il percorso nella scuola.

A proposito di Zenzola, durante la registrazione di Amici del 19 ottobre è stato mostrato un filmato che ufficializza l'inizio della sua storia d'amore con Maddalena. I due si sono dovuti baciare per esigenza di coreografia, ma la presentatrice ha mandato in onda delle immagini che confermano che tra i danzatori sta sbocciando un vero sentimento in casetta (così come tra Niveo e Rita).

Tante riconferme nel cast di Amici

I ragazzi di Amici hanno dovuto anche eseguire dei compiti che i professori gli hanno assegnato durante la settimana.

Megan non ha convinto al cento per cento la maestra Celentano dopo un passo a due con Mattia, mentre Rita ha ricevuto i complimenti della sua docente di riferimento dopo un'esibizione emozionante.

Anche Federica è tornata sul palco per volere di Rudy Zerbi: la cantante è piaciuta a tutti, compreso il titubante insegnante.

Cricca, invece, ha ricevuto qualche critica da Arisa e Rudy dopo una performance a loro parere non all'altezza del suo talento.

Nella sesta puntata di Amici 22, dunque, non ci sono state eliminazioni, anzi tutti i titolari sono riusciti a riconfermarsi nel cast anche dopo essere finiti a rischio durante la registrazione.

L'ospite musicale dello speciale che andrà in onda domenica 23 ottobre, è stato Alex Wyse. Il finalista della scorsa edizione del talent-show, ha cantato per la prima volta il suo nuovo inedito e ha annunciato che il suo secondo disco uscirà il prossimo 4 novembre (si dice che il giovane dovrebbe partecipare al Festival di Sanremo in coppia con l'amica e collega Sissi, con la quale avrebbe inciso un duetto).