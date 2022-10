Grandi sorprese saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, in programma ad ottobre negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che il piano di Thomas Forrester ai danni di Brooke Logan potrebbe ritorcergli contro specialmente per quanto riguarda Douglas.

Beautiful, anticipazioni: Thomas ha incastrato la matrigna

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane attualmente in onda sull'emittente Cbs annunciano che si scoprirà la verità sulla segnalazione fatta ai servizi sociali contro Thomas.

Tutto inizierà quando Brooke si precipiterà a casa Forrester con l'intenzione di portare suo nipote da Hope.

Un'iniziativa che però non sarà presa bene dal padre di Douglas, che inizierà ad inveire. Poco dopo, il giovane Forrester scoprirà che la matrigna ha intenzione di denunciarlo poiché sentitasi minacciata durante una loro discussione grazie ad una rivelazione di Ridge. Sarà in questo frangente che Thomas darà vita al suo diabolico piano, decidendo di incastrare la matrigna. In pratica, il giovane stilista deciderà di usare un'app, con la quale simulare la voce di Brooke per chiamare i servizi sociali e denunciarlo per incapacità genitoriale. Una segnalazione che creerà non poche dinamiche all'interno della soap opera.

Ridge lascia Brooke per Taylor

Nelle puntate Usa di Beautiful, Ridge deciderà di lasciare Brooke dopo averla ritenuta colpevole di aver denunciato suo figlio ai servizi sociali.

Non contento, l'uomo raggiungerà Aspen in Colorado, dove farà una sentita dichiarazione d'amore a Taylor. Lo stilista, infatti, chiederà alla dottoressa Hayes di concedergli un'altra chance, in quanto ha capito di voler stare con lei. Dall'altra parte, Brooke sarà profondamente delusa, sebbene sospetti che suo marito sia finito vittima del piano dei figli.

Sospetti che si riveleranno fondati quando si scoprirà che la signora Logan è finita vittima di una trappola.

Il fratello di Steffy potrebbe perdere Douglas scoperta la verità

I portali americani annunciano che Brooke verrà incastrata da Thomas. Proprio quest'ultimo riuscirà a fare una chiamata ai servizi sociali, usando la voce della matrigna grazie ad un'app.

Un piano che però potrebbe avere spiacevoli conseguenze per il fratello di Steffy. Il ragazzo, infatti, potrebbe vedere Ridge rinnegarlo e tornare da Brooke appreso la verità. Infine, potrebbe perdere suo figlio Douglas, il quale ha già espresso nostalgia di Hope dopo alcune settimane vissute a Villa Forrester insieme a lui.

In attesa si vedere come evolverà questa story-line, si ricorda che lo sceneggiato a stelle e strisce è in onda da lunedì al sabato su Canale 5 oppure in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".