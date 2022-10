Nella giornata di giovedì 27 ottobre si sono svolte le registrazioni della puntata di Amici che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 30 ottobre. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano un colpo di scena, perché Asia è la prima eliminata dell'edizione 2022/2023. La ballerina, ex allieva di Raimondo Todaro, non è riuscita a mantenere il banco del pubblico.

Amici, riprese 27 ottobre: Asia è eliminata

Nelle recenti puntate di Amici, Asia non era riuscita ad ottenere la fiducia di Raimondo Todaro, suo insegnante di ballo.

Il professore di danza aveva preferito eliminare l'allieva della trasmissione di Canale 5. In quell'occasione, Maria De Filippi aveva annunciato un cambio di regolamento nell'edizione 2022/2023. A tal proposito, la presentatrice aveva spiegato che se uno studente del talent fosse stato eliminato, avrebbe avuto una seconda chance, ottenendo il banco del pubblico e la permanenza nella scuola sarebbe stata decisa dal televoto. Purtroppo, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che nelle riprese del 27 ottobre, Asia è stata eliminata.

Amici, registrazione 27 ottobre: Asia fa le valigie dopo l'eliminazione

Dopo l'eliminazione dalla scuola di Amici, Asia ha dovuto fare le valigie e ha lasciato la trasmissione.

A tal proposito, sono trapelate le prime indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto dopo che la ballerina è andata via dal programma di Canale 5. Alcune persone hanno incontrato Asia alla stazione di Roma Tiburtina e l'hanno fotografata. La ballerina dell'edizione 2022/2023 del talent show aveva i bagagli e, pertanto, stava tornando a casa sua.

Al momento, però, non sono trapelati ulteriori indizi su quanto sia accaduto in studio e quali parole abbia detto l'ex allieva di Raimondo Todaro dopo la sua eliminazione.

Amici, anticipazioni 30 ottobre: provvedimento disciplinare per gli allievi

Nel frattempo, nelle puntate pomeridiane di Amici andate in onda sul piccolo schermo negli ultimi giorni, gli alunni della scuola sono stati rimproverati dalla produzione a causa del disordine nella casetta.

In particolar modo, le signore delle pulizie hanno trovato l'appartamento in cui vivono gli alunni della scuola in pessime condizioni e avevano avvertito lo staff della trasmissione della cosa. Nella puntata che verrà trasmessa in televisione il 30 ottobre, quindi, potrebbero essere mandati in onda i filmati e i ballerini e i cantanti potrebbero ricevere una punizione aggiuntiva a quella che gli è stata già data. Nella puntata del 26 ottobre, la produzione aveva infatti chiesto ai ragazzi di pulire la casa da soli. Al momento, però, non è trapelata nessuna informazione in merito a cosa sia accaduto nelle riprese del 27 ottobre e se un altro studente abbia preso il banco del pubblico al posto di Asia.