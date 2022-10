Si è appena conclusa la registrazione della settima puntata di Amici: lo speciale che Maria De Filippi ha condotto il 27 ottobre, sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 14 di domenica 30. Le prime anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, fanno sapere che i ragazzi sono stati messi a dure prova da sfide, compiti e gare, tutte giudicate da esperti di canto e ballo. Asia, invece, ha scoperto l'esito del suo secondo televoto: la titolare del "banco del pubblico", secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata eliminata dai telespettatori.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La ventiduesima edizione di Amici è giunta al suo settimo appuntamento: il 27 ottobre è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica prossima. Gli spoiler che stanno circolando sui social network, fanno sapere che gli allievi hanno dovuto affrontare dure prove, sfide e gare interne come ogni settimana: i cantanti si sono confrontati con delle cover, i ballerini con nuove coreografie.

Alcuni ragazzi, inoltre, hanno eseguito i compiti assegnati loro dai professori nei giorni scorsi: Gianmarco, ad esempio, è stato messo alla prova da Raimondo Todaro, che non crede nella sua versatilità. L'insegnante ha premesso che, in caso non fosse soddisfatto dell'esecuzione del suo pezzo, chiederà una sfida immediata per il titolare del team Celentano, tant'è che ha già scelto l'eventuale sfidante.

Questo ha causato un accesissimo scontro tra la maestra di danza classica e quello di latinoamericano, un litigio durante il quale il siciliano ha lanciato un po' d'acqua addosso alla collega, scatenando l'ira di molti spettatori.

A questo battibecco che ha fatto storcere il naso alla maggior parte del pubblico, ha partecipato anche Samuele: il giovane ha ricevuto un compito dalla docente Alessandra, una coreografia prettamente incentrata sulla tecnica sulla quale lui è carente.

La ballerina di Amici in bilico

Un'altra anticipazione molto attesa dai fan di Amici, è quella sul futuro di Asia nella scuola. Per la seconda settimana consecutiva, infatti, la ballerina è a rischio eliminazione per l'ultimo posto in classifica della volta precedente.

I telespettatori hanno partecipato a un nuovo televoto per stabilire se la ragazza può continuare il percorso come titolare del "banco del pubblico" oppure se deve tornare a casa e lasciare il posto a un altro talento.

Stando a una prima indiscrezione, la danzatrice sarebbe stata eliminata in seguito al verdetto negativo della votazione online che è stata aperta domenica scorsa.

Per quanto riguarda i cantanti, hanno affrontato una gara cover e chi ha ricevuto il voto più basso è finito a rischio e dovrà sostenere un esame davanti al proprio prof di appartenenza per la riconferma della maglia.

La 'strigliata' della produzione di Amici

Un altro tema che ha fatto molto discutere durante la settimana e nella registrazione di Amici di oggi, 27 ottobre, è quello legato alle pulizie della casetta.

In un recente daytime, infatti, i ragazzi sono stati rimproverati dalla produzione per la sporcizia che lasciano nelle camere da letto e in cucina prima di andare a lezione.

Un primo provvedimento disciplinare che è stato "inflitto" a tutta la classe, è stato quello di pulire da cima a fondo la casa di Cinecittà, ma secondo i fan presto potrebbero arrivare punizioni ben più serie, soprattutto da parte degli insegnanti più rigidi come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Gli autori hanno chiesto ai titolari di fare i nomi di chi partecipa o meno alle pulizie ma alla fine non si è arrivati a una conclusione: la sanzione è arrivata per tutti i cantanti e i ballerini della scuola.