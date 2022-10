Nella giornata di mercoledì 19 ottobre si è svolta la registrazione della sesta puntata di Amici, che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 23 ottobre. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Mattia ha ballato con Maddalena e i due alunni del talent show si sono baciati. Asia, Rita e Andre sono riusciti a mantenere il loro banco nella scuola. Nel frattempo, Alex è tornato come ospite nella trasmissione di Maria De Filippi, come ospite, mentre Nek ha giudicato gli alunni di canto, facendo la classifica. A tal proposito, Aaron è arrivato primo, mentre Ndg è arrivato ultimo.

Amici, puntata 23/10: Mattia bacia Maddalena

Mattia è tornato nella scuola di Amici, dopo avere dovuto rinunciare al suo banco nella scuola, a un passo dal serale del 2022. Le anticipazioni delle riprese del talent show di Canale 5 del 19 ottobre rivelano che il ballerino pugliese e Maddalena si sono esibiti insieme in una coreografia e si sono baciati. Durante la registrazione sono stati mostrati dei filmati, riguardo le prime coppie nate nel programma e, oltre a Mattia e la ballerina diciassettenne, sono stati fatti vedere video di Niveo e Rita.

Amici, riprese 19/10: Asia mantiene il banco e resta nella scuola

Nel frattempo, durante la registrazione di Amici del 19 ottobre è stato rivelato l'esito del televoto aperto per Asia, durante la puntata del talent show, andata in onda domenica 16 ottobre.

In quell'occasione, Maria De Filippi aveva annunciato che, a partire da quest'anno, l'alunno eliminato dalla trasmissione avrebbe avuto l'occasione di potere rimanere all'interno della scuola, grazie al pubblico da casa. L'ex allieva di Raimondo Todaro potrà rimanere nel programma, perché ha vinto al televoto e continuerà a studiare con i professionisti.

Anche Rita e Andre sono riusciti ad avere la felpa confermata e, pertanto, continueranno la loro avventura all'interno del programma di Canale 5.

Amici, anticipazioni prossima puntata: Alex torna nella scuola

Come ogni appuntamento della domenica pomeriggio di Amici, anche nel corso della sesta puntata non mancheranno gli ospiti.

Le anticipazioni della registrazione della trasmissione rivelano che Alex è tornato nella scuola che l'ha reso famoso, in qualità di ospite. Attualmente, non è trapelato il brano che l'ex alunno di Lorella Cuccarini ha cantato di fronte ai suoi ex insegnati e agli allievi della scuola. Inoltre, durante le riprese, anche Nek è tornato nel talent show di Maria De Filippi, in qualità di giudice, per stilare la classifica dei cantanti. Il cantante ed ex coach di canto ha valutato i cantanti e Aaron è arrivato primo, mentre Ndg è arrivato ultimo.