Ieri sera, lunedì 10 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. In studio ad affiancarlo le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il televoto ha decretato il preferito dal pubblico al casa che ha avuto in regalo l'immunità. La più votata è stata l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi. La schermitrice ha avuto la possibilità di scegliere un concorrente da mandare direttamente al televoto. La sua scelta è ricaduta su Gegia perché ritenuta da lei una donna insensibile.

L'attrice non ha affatto preso bene questa nomination e al termine della diretta si è scagliata contro Antonella

Gegia contro Antonella Fiordelisi per la nomination

Utilizzando termini alquanto pesanti, Gegia se l'è presa con Antonella Fiordelisi dichiarando: "Io non ho preso votazioni, mi ci ha mandato quella z....La donna dunque rischia di essere eliminata definitivamente dal gioco visto che come annunciato da Alfonso Signorini, nel corso della puntata di giovedì 13 ottobre, ci sarà la prima eliminazione. Al televoto insieme alla vippona Gegia, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Giaele De Donà e Nikita Pelinzon. Proprio con quest'ultima e con Carolina Marconi, Gegia ha commentato in salotto la nomination ricevuta da Antonella Fiordelisi.

Intanto, le nomination sono arrivate al termine di una puntata ricca di scontri e sorprese.

Pamela Prati rivela tutta la verità su Mark Caltagirone

La puntata, ha visto protagonista per un lungo blocco Pamela Prati. La prima donna del bagaglino ha finalmente rivelato tutta la sua verità sull'affaire Mark Caltagirone. La donna ha raccontato di aver sofferto molto, di aver addirittura pensato ad un certo punto di togliersi la vita.

Ha poi anche aggiunto di non aver guadagnato un euro da questa storia che ha tenuto banco in televisione per mesi e mesi. In studio, era presente anche l'avvocato di Pamela Prati. La donna ha parlato del processo che è ancora in corso e presto ci saranno degli sviluppi. Spazio anche alle sorprese con Angela, la moglie di Amaurys.

La donna è arrivata al Grande Fratello Vip per rincuorarlo, fargli forza e dirgli che non deve preoccuparsi perché stanno tutti bene, soprattutto i bambini. Proprio loro hanno fatto arrivare al loro papà dei disegni. Amaurys in lacrime voleva addirittura abbandonare il gioco, poi, proprio le parole della donna lo hanno fatto desistere. C'è stato anche un chiarimento dopo i forti scontri dei giorni scorsi tra Patrizia Rosetti e Pamela Prati. Infine un duro battibecco ha coinvolto Carolina Marconi e la cantante Wilma Goich.