Le anticipazioni italiane di Beautiful delle puntate che andranno in onda a ottobre fanno luce sul complicato rapporto che si instaurerà tra John Finnegan e la madre ritrovata Sheila Carter. Steffy ha perso la testa vedendo Sheila al suo matrimonio e, insieme alla sua famiglia, ha raccontato a Finn tutti i crimini commessi da quella che crede essere una madre buona, dalle minacce a Thomas fino al tentativo di togliere la vita a Taylor.

Finn, tuttavia, non è sembrato turbato, e in cuor suo sembra aver voglia di conoscere la donna che lo ha messo al mondo, anche a costo di andare contro i Forrester e Steffy.

Ciò che accadrà sarà una serie di eventi tragici e inaspettati che cambieranno per sempre le vite di Finn e della giovane Forrester.

Sheila inganna Finn: Beautiful anticipazioni italiane

Nel dettaglio, nei prossimi episodi di Beautiful, Sheila non si arrenderà affatto alla decisione dei Forrester di estrometterla dalla loro famiglia. Finn si troverà tra due fuochi: se da una parte avrà il desiderio di conoscere la sua madre naturale, dall'altra sa che deve mantenere fede alla promessa fatta a Steffy di non avere alcun contatto con lei.

Ma ecco che Sheila inizierà il suo piano per entrare di nuovo nelle vite dei Forrester e soprattutto di suo figlio. Fingendo un malore, la furba Carter improvviserà uno svenimento, cadendo a terra priva di sensi.

Finn, ovviamente, la farà ricoverare, preoccupato per il suo stato di salute.

Quando Steffy lo verrà a sapere, andrà su tutte le furie e, come raccontano le anticipazioni di Beautiful, metterà in guardia Finn, avvisandolo che Sheila sta solo fingendo la sua malattia per avvicinarsi a lui.

Ma attenzione, perché il bel dottorino non crederà alle parole di Steffy, certo che siano dettate dai vecchi rancori, e continuerà a seguire in prima persona Sheila, che non aspettava altro.

Quinn sceglie Eric e spezza il cuore di Carter

Finn si sentirà in colpa per il fatto che la madre biologica sia in ospedale e così starà tutto il tempo al suo fianco, indispettendo Steffy.

Nel frattempo, Quinn deciderà finalmente con chi stare, capendo che l'uomo che ama davvero è Eric. Carter riceverà un amaro colpo al cuore quando la sua amata gli comunicherà che la loro relazione è finita.

Tuttavia, nei prossimi episodi, un problema inaspettato metterà Eric in grande difficoltà, spingendolo a fare una scelta che spiazzerà sia Quinn che Carter.

Paris pericolosamente vicino a Finn, anticipazioni Beautiful ottobre 2022

Stando alle nuove anticipazioni italiane di Beautiful, vedremo Paris e il suo ragazzo Zende avere dei problemi, già iniziati da quando la giovane si è trasferita a casa di Steffy e Finn.

Zende è certo che Paris abbia una cotta per Finn, anche se lei negherà ogni coinvolgimento: starà mentendo? Fatto sta che Steffy e il suo bel marito si allontaneranno molto per via della diversità di vedute su Sheila. Finn non manterrà la promessa di stare lontano dalla madre, e ciò non farà altro che deludere profondamente Steffy.

Sentendosi incompreso, Finn si avvicinerà a Paris, che sarà pronta a dargli una mano e tutto il supporto di cui ha bisogno. La loro amicizia diventerà sempre più forte, tanto da far temere che il matrimonio con Steffy vacilli.