Le prossime puntate americane della soap Beautiful saranno molto interessanti per alcune storyline che, da tempo, tengono banco nello sceneggiato. Si parlerà di Ridge che sembrerà convinto nel dare il via ad un nuovo capitolo della sua esistenza con Taylor Hayes. Sembra essere lei la donna con cui vorrà passare il resto della sua vita. Ovviamente questa decisione non piacerà a Brooke, con l'uomo che ha anche vissuto un momento molto passionale con la sua ex. Apparentemente la crisi con Brooke sembrerà essere definitiva, ma nelle prossime puntate Ridge verrà assalito da numerosi pensieri.

La scelta di trascorrere del tempo con Taylor, probabilmente, è dettata da un momento di rabbia che l'uomo manifesterà anche nelle prossime puntate, soprattutto dopo che penserà che Brooke abbia chiamato i servizi sociali per portare via da Thomas il 'suo' Douglas.

Ridge adirato con Brooke, Thomas ha simulato la voce della matrigna

Ridge, sia nelle puntate di Beautiful già andate in onda che in quelle americane che verranno presto trasmesse, non ha detto chiaramente a Brooke di essere arrabbiato per questo suo comportamento e nemmeno lo dirà. Purtroppo, l'uomo non scoprirà ancora che l'autore della chiamata, con cui si sono avvisati i servizi sociali, in realtà, non è partita da Brooke ma da Thomas, che ha camuffato la sua voce simulandola con quella della matrigna.

Con un app per smartphone, infatti, è riuscito a copiare la voce della donna e dunque a metterla in cattiva luce agli occhi di Ridge.

Quest'ultimo, però, nelle prossime puntate americane scoprirà l'accaduto: quindi potrebbe ripensare alle sue scelte e, di conseguenza, anche al rapporto con Taylor che vedrà nello stilista il compagno dei suoi prossimi anni di vita.

La psichiatra, immensamente felice per questo, comprerà addirittura una casa.

Alla donna non basterà più essere ospite di Steffy, quindi cercherà un'abitazione tutta sua, magari da vivere in coppia. L'abitazione scelta sarà la vecchia casa di Bill che si trova sulla spiaggia, quella in cui ormai da diversi anni vive Wyatt.

Taylor compra casa, Wyatt forse lascia Los Angeles

In realtà, questa casa, in passato, era già stata acquistata da Taylor, la stessa casa in cui lei e Ridge vissero la loro passione durante il periodo del secondo matrimonio. Una serie di vicissitudini portarono poi l'abitazione nelle mani di Bill. L'acquisto di questa casa da parte di Taylor aprirà nuove storyline ma, allo stesso tempo, potrebbe mettere da parte la figura di Wyatt che, forse, potrebbe anche lasciare Los Angeles.

Attualmente non si hanno conferme in merito, ma la contemporanea uscita di Quinn potrebbe togliere ancora più spazio al giovane Spencer che, nelle prossime puntate americane, vedrà la sua casa occupata da Taylor.