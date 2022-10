Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della seconda stagione della soap turca Terra Amara. Le anticipazioni rivelano che Sabahattin deciderà di voltare pagina con Julide, chiedendola in sposa, mentre Sermin salverà il piccolo Adnan intrappolato in un incendio divampato nel fienile. Nel frattempo Mujgan e Yilmaz potranno finalmente prendere in braccio il loro bambino, che sarà scampato al pericolo di vita.

Sabahattin chiede in moglie Julide

Nei nuovi episodi il dottor Sabahattin avrà la convalida del divorzio da Sermin e potrà finalmente voltare pagina dal suo fallimentare matrimonio.

Il medico, però, non smetterà di credere nell'amore e capirà subito che il suo cuore ha cominciato a battere per il pubblico ministero Julide. Il papà di Betul, allora, non perderà tempo e, dopo un palese corteggiamento, la porterà in un ristorante e le chiederà la mano, donandole l'anello di fidanzamento. Una proposta che Julide accetterà entusiasta e visibilmente emozionata.

Sermin non vuole che il marito volti pagina

Intanto Sermin inviterà l'ex marito a cena a casa sua per parlare della loro figlia. La donna gli farà capire di essere disposta a mettere il passato alle spalle e a riparare tutti gli errori commessi. Non appena vedrà l'anello al dito del dottore, però, perderà letteralmente le staffe e giurerà di fargliela pagare.

Sabahattin però, con estrema tranquillità, le volterà le spalle e andrà via, lasciandola in preda a una crisi isterica.

Kerem Ali è fuori pericolo: riesce a respirare da solo

Tra tanti drammi, una bella notizia arriverà alla famiglia Akkaya: il piccolo Kerem Ali ha cominciato a respirare da solo ed è uscito dallo stato di pericolo in cui versava da giorni.

Mujgan e Yilmaz allora, dopo aver trascorso giorni e notti in preda al panico, potranno prendere tra le braccia il loro bambino, che la dottoressa deciderà di chiamare Ali in onore di Fekeli.

Inizierà così una nuova pagina della vita dei coniugi Akkaya che, prima di qualsiasi altra cosa, dovranno ritrovarsi e ricostruire la loro relazione, in bilico a causa delle ultime vicissitudini con Zuleyha, che hanno portato Mujgan a prendere le distanze dal marito.

Adnan rimane intrappolato in un incendio divampato nel fienile

Nel frattempo che all'ospedale si festeggia la ripresa del piccolo Ali Rahmet, alla tenuta Yaman daranno il benvenuto alla secondogenita della famiglia, la piccola Leyla. Tutta Adana accorrerà a portare il proprio dono alla bambina, ma proprio mentre in casa ci sarà un momento di caos, dovuto agli ospiti presenti, Adnan si allontanerà da solo in giardino.

Il bambino arriverà al fienile, dove intanto la nonnina Azize, presa da un suo momento di confusione, accenderà una candela, che cadrà e incendierà tutto. L'anziana donna riuscirà a uscire in tempo, ma Adnan no. Il piccolo, infatti, rimarrà intrappolato nelle fiamme fin quando non arriverà Sermin che, notando tutta la scena, non ci penserà due volte a entrare nella stalla e portare in salvo il bambino [VIDEO].