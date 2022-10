Molte novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse a fine ottobre negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Taylor Hayes farà un importante investimento per il suo futuro insieme a Ridge Forrester. Hope Logan (Annika Noelle), invece, ritroverà un ex fidanzato del suo passato a Los Angeles.

Beautiful, anticipazioni: un ex di Hope arriva a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse a fine ottobre negli Usa rivelano che Paris confiderà un segreto oltraggioso a Thomas. La sorella di Zoe, infatti, svelerà al fratello di Steffy un pettegolezzo che gira attualmente su Hope alla Forrester Creations.

A tal proposito, la giovane Logan farà un tuffo nel passato. Difatti, un personaggio farà il suo arrivo a Los Angeles, legato al passato della moglie di Liam. I portali americani annunciano che Hope riceverà la visita di un ex fidanzato che frequentava nel periodo vissuto in Italia. Quali saranno le conseguenze di questo arrivo nel menage matrimoniale tra la figlia di Deacon e Liam?

Taylor compra la casa sull'oceano appartenuta a Wyatt

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful Liam avrà la chance di trascorrere del tempo in compagnia del piccolo Douglas, cosa che non ha più fatto da quando si è trasferito a Villa Forrester. A tal proposito, il giovane Spencer chiederà al figlio adottivo se è felice di vivere insieme a Thomas.

Sarà in questo frangente che il bambino potrebbe mostrare a Liam la sua app per modificare la voce, usata da suo padre per incastrare Brooke e dividerla per sempre da Ridge.

Allo stesso tempo, Taylor e Ridge torneranno dal loro viaggio ad Aspen in Colorado, dove hanno trascorso momenti di pura passione. A tal proposito, la dottoressa Hayes deciderà di sorprendere lo stilista con un regalo.

In particolare, la madre di Thomas deciderà di lasciare l'abitazione di sua figlia Steffy e acquistare la casa sulla spiaggia appartenuta a Wyatt.

Brooke discute con Steffy

Brooke, invece, sembrerà riprendersi dalla delusione provata dalla fine delle sue nozze e per questo deciderà di tornare a lavoro alla casa di moda. Qui, la signora Logan incontrerà Steffy, con la quale inizierà subito un vivace scambio di opinioni.

La donna, infatti, parlerà di Ridge e di Thomas, ritenendolo ancora una minaccia per Hope. Parole, che non colpiranno la giovane stilita, che accuserà la matrigna di stare dicendo stupidaggini su suo fratello. Ma sarà davvero così oppure Steffy inizierà ad avere dei dubbi sulla buona fede del padre di Douglas?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line ambientata a Los Angeles.