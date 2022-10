Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, la soap opera grande protagonista della rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler americani delle puntate in onda a fine ottobre sulla Cbs rivelano che Ridge Forrester continuerà ad essere l'eterno indeciso. L'uomo, infatti, sembrerà non aver dimenticato Brooke Logan mentre si lascerà andare ad un momento di passione con Taylor Hayes.

Beautiful, anticipazioni: Ridge pensa ancora a Brooke

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente sull'emittente americana Cbs, annunciano che Ridge dimostrerà di non avere le idee molto chiare.

Tutto inizierà quando lo stilista deciderà di lasciare Brooke, in quanto ritenuta responsabile della segnalazione fatta ai servizi sociali contro suo figlio Thomas. Per questo motivo, l'uomo deluso lascerà Los Angeles in direzione Aspen, dove si trova Taylor e sua figlia Steffy in villeggiatura. Qui, Forrester farà una sentita dichiarazione d'amore alla dottoressa Hayes, che li porterà a vivere momenti di passione in uno chalet di montagna. Nonostante questo, il padre di Thomas dimostrerà di essere assorto nei pensieri, forse rivolti a Brooke, che ha deciso di lasciare senza rivelarle il motivi. Purtroppo l'uomo non sarà a conoscenza del fatto che la chiamata ai servizi sociali è stata effetuata, in realtà, da Thomas per incastrare la matrigna.

Lo stilista potrebbe tornare dalla moglie dopo aver appreso del piano di Thomas

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 su Canale 5, si scoprirà che Thomas ha utilizzato un'app per cambiare la voce per mettere in azione un nuovo piano contro Brooke. Il giovane stilista, infatti, sarà intenzionato a dividere la matrigna e suo padre per sempre.

Uno stratagemma, che sembrerà avere i suoi frutti, dato che Ridge tornerà a Los Angeles in compagnia di Taylor. Tuttavia, l'idillio potrebbe avere vita breve quando Forrester scoprirà la verità. L'uomo, infatti, potrebbe far ritorno dalla moglie e lasciare Taylor, che in cuor suo sa di essere la seconda scelta.

Taylor compra la casa sulla spiaggia

Nel frattempo, i portali americani annunciano che la dottoressa Hayes deciderà di fare una sorpresa a Ridge. La donna, infatti, lascerà la casa sulla scogliera di Finn e Steffy, dove aveva trovato alloggio al suo ritorno a Los Angeles per una nuova abitazione. La nonna di Hayes comprerà la casa sulla spiaggia da Bill, rimasta inabitata dopo la presunta uscita di scena di Wyatt. I fan ricorderanno che l'abitazione era stata il loro nido d'amore nelle passate stagioni della soap opera. Chissà se Taylor avrà il suo lieto fine oppure Brooke tornerà per riprendersi suo marito?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.