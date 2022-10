Il cast del GF Vip 7 ha subito parecchie defezioni nelle prime due settimane di programmazione: Ginevra e Giovanni sono stati squalificati, Sara e Marco si sono ritirati e il gruppo ha quattro concorrenti in meno. Visto quanto è accaduto in quest'inizio di edizione, i fan si sono esposti per chiedere che vengano inserite delle new entry a breve. Tra i nomi più quotati tra quelli fatti dai telespettatori, ci sono: i fratelli Tavassi, dell'ex di Nikita e “l'antagonista” di Pamela Prati.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Il cast della settima edizione del GF Vip ha già perso quattro dei suoi componenti: dei 23 personaggi famosi che sono stati presentati nel corso delle prime due puntate, attualmente in casa ne sono rimasti 19.

Visto che sono passate poco più di due settimane dall'inizio della nuova stagione del reality-show, i fan non possono non notare che servirebbero delle new entry per risollevare gli animi e magari ripartire da zero.

Il "caso Bellavia" ha gettato delle ombre su un bel po' di concorrenti, soprattutto su quelli che non sono stati puniti per ciò che hanno detto su Marco prima che si ritirasse dal gioco.

Il pubblico, infatti, è attentissimo a tutto quello che fanno vipponi come Charlie, Wilma, Gegia, Elenoire, Patrizia, Cristina e Carolina, quelli che, secondo la maggior parte dei telespettatori, avrebbero sbagliato col mental coach ma sarebbero stati graziati.

I nomi per il futuro del GF Vip

Per tutte queste ragioni, molti fan del GF Vip chiedono che nel gruppo di inquilini vengano inserite delle facce nuove al più presto.

I siti di Gossip hanno riportato le preferenze che i telespettatori hanno sui personaggi famosi che vorrebbero vedere all'interno della casa, tant'è che è nato un elenco di 10 celebrità che spiccano nella "lista dei desideri" della gente.

Tra i più quotati per il ruolo di new entry nel cast del reality Mediaset, sono due fratelli che solo pochi mesi fa hanno partecipato all'Isola dei Famosi: Guendalina ed Edoardo Tavassi (lei ha già preso parte a un'edizione nip del format molti anni fa).

I curiosi, però, sarebbero anche felici di vedere tra le mura di Cinecittà Eliana Michelazzo, la storica "antagonista" di Pamela Prati nel caso Mark Caltagirone. Dopo essere stata socie per un lungo periodo, le due sono diventate "rivali" e la romana non perde occasione per punzecchiare la vippona sui social network.

Le celebrità accostate al GF Vip

Restando in tema di personaggi che hanno avuto a che fare con gli attuali concorrenti del GF Vip, i fan hanno fatto anche il nome di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon (pare che i due non siano rimasti in buoni rapporti dopo la fine della relazione).

Un'altra new entry che i telespettatori di Canale 5 apprezzerebbero, è il cromatologo Ubaldo Lanzo, anche lui ex naufrago dell'Isola dei Famosi e volto di molte trasmissioni condotte da Piero Chiambretti.

L'elenco delle dieci celebrità che il pubblico vorrebbe vedere nella casa più spiata d'Italia, contiene anche nomi piuttosto improbabili, quelli di protagonisti dello spettacolo che difficilmente accetterebbero di partecipare al reality-show condotto da Alfonso Signorini.

Il duo madre-figlia Wanna Marchi e Stefania Nobile, Simona Ventura e Tina Cipollari sono i vip che la gente gradirebbe nel cast del Grande Fratello, forse con la consapevolezza che è quasi impossibile che ciò accada.

Completano questa particolare lista l'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella e l'opinionista televisiva Karina Cascella, entrambe "scoperte" da Maria De Filippi e oggi apprezzate influencer.