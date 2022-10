Marco Bellavia e Pamela Prati non hanno avuto il tempo di conoscersi: proprio quando stava nascendo una simpatia, lui ha deciso di abbandonare la casa del GF Vip in preda allo sconforto e al malessere interiore. La soubrette ha pianto a lungo per non essere riuscita ad aiutare l'ormai ex coinquilino, poi l'altra sera l'ha omaggiato con una crostata fatta appositamente per lui. Il mental coach ha apprezzato tanto il gesto e ha ringraziato quella che secondo lui è l'unica anima bella del gruppo.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

La storia tra Marco e Pamela è a malapena cominciata nella casa del GF Vip, ma tanti fan hanno la sensazione che in futuro potrebbe accadere qualcosa tra i due.

Da quando Bellavia ha lasciato il gioco per problemi personali piuttosto seri, la showgirl non ha fatto altro che elogiare l'uomo e le tante qualità che lei ha visto in lui nei pochi giorni che hanno convissuto.

Anche durante la puntata del 3 ottobre Prati ha ribadito quanto il mental coach sia una persona complessa ma bellissima, un uomo che va letto al contrario ma con una sensibilità rara.

Quando ha ripreso possesso dei suoi profili social, l'ex vippone ha fatto intendere di aver ascoltato e apprezzato le parole che Pamela ha speso per lui, tant'è che il suo primo post Instagram è una riflessione pubblicata proprio in onore di quello che la sarda ha detto sul suo carattere complicato ma affascinante.

La torta per l'ex compagno di GF Vip

A distanza di qualche giorno dall'uscita di scena di Marco, poi, Pamela ha voluto fargli una dolce dedica scrivendo il suo nome su una crostata che ha preparato.

Bellavia ha scelto di rispondere al bel gesto di Prati con queste parole pubblicate sui social network: "Grazie unica anima bella.

Good night cherie".

Insomma, continua il botta e risposta virtuale tra quelli che i telespettatori hanno ribattezzato "belprati", la prima vera coppia che sembrava essersi formata tra le mura di Cinecittà all'inizio della settima edizione.

L'abbandono di Marco ha stoppato sul nascere la simpatia con Pamela, anche se lei ha ammesso di essere stata anche gelosa del coinquilino quando lo ha visto scherzare con altre donne come Ginevra e Giaele.

"Hanno visto una cosa bella tra noi e l'hanno voluta rovinare", ha detto la soubrette ad Alfonso Signorini che il 3 ottobre le ha chiesto di commentare il breve ma intenso percorso che ha fatto con Bellavia sotto le telecamere.

Il parere degli spettatori del GF Vip

La "ship" tra Marco e Pamela sta continuando ad appassionare i fan del GF Vip, che proprio in queste ore hanno usato i social network per rimarcare la purezza del sentimento che è nato tra i due concorrenti della settima edizione.

"Non potete farmi prendere questi colpi, io non li reggo", "Lui che la ringrazia per la crostata", "Perché sto piangendo?", "Lui segue la pagina belprati", "Questi due cuccioli sono da proteggere dagli altri", questi sono solo alcuni dei commenti che i telespettatori hanno fatto sulla "coppia" protagonista delle prime puntate.

Stando ad un rumor che ha riportato Fanpage il 4 ottobre, Bellavia potrebbe tornare in televisione per un confronto con il gruppo.

Ancora non si sa se il faccia a faccia avverrà a distanza con lui in collegamento dallo studio oppure se all'interno della casa, fatto sta che gli autori non vedrebbero l'ora di proporre al pubblico questo momento che potrebbe accrescere ancora di più gli ascolti già altissimi del reality-show.

Il ritorno di Marco potrebbe avvenire giovedì 6 o lunedì 10 ottobre, tutto dipenderà dalla volontà del diretto interessato e da quando dirà di sentirsi pronto a rivedere i vipponi.