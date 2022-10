Sono in arrivo nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 19 ottobre rivelano che Don Saverio verrà a conoscenza delle menzogne raccontate da Clara. Ezio, invece, avrà un piano per riuscire ad ottenere il divorzio da Gloria.

Marcello sarà determinato nel voler diventare un grande uomo d'affari, così da poter riconquistare il cuore della sua ex. Adelaide metterà però il ragazzo davanti a un bivio. Una grande opportunità si presenterà, invece, per Maria.

Trama Il Paradiso delle signore del 19 ottobre: Gemma mette Clara alle strette

Ezio non si rassegnerà all'idea di non poter divorziare da Gloria per avere poi la possibilità di sposare Veronica. Colombo studierà così un piano per arrivare al suo obiettivo al più presto. Nel frattempo, però, il papà di Stefania dovrà continuare a nascondere la sua relazione con Zanatta.

Di fatto, Ezio e Gloria sono ancora sposati e lui non potrebbe convivere con Veronica. I giornalisti saranno sempre più pressanti nei confronti della coppia, incuriositi dalla loro storia.

Durante la presentazione del libro di Stefania, un giornalista riuscirà a strappare ai due un appuntamento per un'intervista che avverrà il giorno seguente.

Per Ezio, questa sarà l'occasione per mettere in chiaro che tra lui e Moreau non c'è più una relazione sentimentale.

Gemma si accorgerà che Clara sta raccontando delle bugie e metterà alle strette Boscolo per farle confessare dove sta alloggiando.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata del 19 ottobre: Adelaide mette Marcello davanti a un bivio

Durante l'intervista a Ezio e Gloria, il giornalista cercherà di curiosare il più possibile sulla vita privata dei due. Da entrambi, però, il cronista non otterrà alcuna verità scottante. Invece ci penserà Veronica a rivelare dei dettagli interessanti.

Don Saverio scoprirà che sua nipote sta alloggiando al magazzino e non a casa delle ragazze, come aveva raccontato. Il parroco, furioso, deciderà di rispedire la giovane nel suo paese. Matilde scoprirà che la Baronessa Foppa è alla ricerca di un vestito per il debutto in società della nipote. Frigerio penserà che sia una buona occasione per premiare Maria, e proporrà proprio a Puglisi di disegnare l'abito per Foppa.

Marcello sarà sempre più determinato nel concretizzare i suoi progetti lavorativi. Adelaide, diventata sua leale aiutante in questo percorso, sarà convinta che Marcello debba fare una scelta se vorrà raggiungere i suoi obiettivi. La contessa crederà, infatti, che sia il caso che il giovane lasci la caffetteria.