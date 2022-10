Come finisce Mina Settembre 2 e cosa succede nel finale della fiction con Serena Rossi? Le anticipazioni della fiction rivelano che, al centro delle trame continuerà ad esserci il dissidio interiore di Gelsomina, la quale si ritroverà di nuovo in crisi dal punto di vista sentimentale.

Divisa tra Claudio e Domenico, l'assistente sociale napoletana dovrà cercare di far chiarezza anche sul giallo che riguarda la sua amata mamma Olga, che a quanto pare nasconderebbe un segreto.

Gelsomina ancora in crisi: come finisce Mina Settembre 2

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Mina Settembre 2 rivelano che dopo aver chiesto aiuto ad una psicologa, la protagonista della fiction di Rai 1 si renderà conto che la sua situazione sentimentale è ancora più ingarbugliata di prima.

Gelsomina ha scelto di dare una seconda possibilità a suo marito Claudio, ritenendo che questa fosse la scelta giusta da fare per cercare di rimettere in piedi il loro matrimonio.

Tuttavia, il ritorno di Domenico e la ritrovata collaborazione con il ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno, ha rimesso in crisi la donna. nonostante si stia sforzando ad andare avanti e voltare pagina definitivamente, Mina si renderà conto di non aver chiuso con il passato e in particolar modo con Domenico.

Gelsomina scopre che Domenico ha un'altra donna: anticipazioni Mina Settembre 2

Le anticipazioni sul finale della fiction rivelano che il colpo di scena che finirà per ribaltare completamente la situazione, arriverà quando Gelsomina scoprirà che Domenico si sta frequentando con un'altra donna.

L'assistente sociale andrà in forte crisi all'idea di poter perdere per sempre Domenico e di vederlo al fianco di un'altra donna.

Sarà questa circostanza che farà scattare in lei il desiderio di rivalsa: nelle ultime puntate di questa seconda stagione di Mina Settembre 2, l'assistente sociale interpretata da Serena Rossi deciderà di rimettersi in gioco per cercare di conquistare Domenico.

Mina lotta per Domenico e indaga su Olga

La donna, quindi, arriverà a maturare una consapevolezza importante dal punto di vista sentimentale: suo marito Claudio non è più l'uomo della sua vita e la persona con la quale vuole stare.

Ormai Domenico ha fatto breccia nel suo cuore in maniera definitiva e Gelsomina lotterà con tutte le sue forze per evitare di vederlo finire tra le braccia di un'altra donna.

Riuscirà a riconquistarlo e a far sì che tra i due possa nascere ufficialmente una storia?

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni su come finisce Mina Settembre 2 rivelano che la protagonista dovrà scoprire anche la verità sul viaggio misterioso intrapreso da sua mamma Olga. A quanto pare, infatti, la donna non avrebbe detto tutta la verità a sua figlia e potrebbe nascondere un segreto.