Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 si fanno sempre più interessanti e la puntata che andrà in onda martedì 25 ottobre sarà molto importante per la famiglia Colombo, che riceverà una risposta negativa dalla Sacra Rota in merito all'annullamento delle nozze tra Gloria ed Ezio. Quest'ultimo e Veronica saranno affranti nel sapere che dovranno rinunciare ai loro sogni, e Gemma e Stefania daranno loro tutto il sostegno necessario. Nel frattempo Maria verrà invitata al circolo da Adelaide e di fronte alla sua bellezza Vito Lamantia resterà ammaliato.

Flora, invece, verrà umiliata dalla contessa, che si prenderà una rivincita nei suoi confronti. I riflettori saranno puntati anche su Salvatore, che continuerà a cercare inutilmente Anna, mentre le veneri apprenderanno che saranno le protagoniste della copertina del Paradiso Market.

Stefania e Gemma prepareranno una sorpresa a Ezio e Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 25 ottobre raccontano che Ezio e Veronica riceveranno la risposta dalla Sacra Rota e non sarà affatto quella che speravano. Il matrimonio tra Colombo e Gloria non potrà essere annullato, e quindi la madre di Gemma e il suo compagno dovranno rinunciare ai loro progetti per il futuro.

Il clima a casa Colombo sarà molto triste, e a cercare di alleggerire la situazione ci saranno Stefania e Gemma, che decideranno di fare una sorpresa a Veronica e a Ezio.

Maria si godrà il suo successo al circolo: anticipazioni puntata di martedì 25 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda martedì 25 ottobre vede protagonista anche Maria.

Dopo aver disegnato con successo il vestito per la baronessina Foppa, la signorina Puglisi verrà invitata al circolo da Adelaide. Flora non prenderà affatto bene il successo della sua collega e il suo malumore aumenterà durante la serata. La contessa, infatti, non perderà occasione per elogiare in pubblico il talento di Maria e umiliare la stilista Ravasi, riuscendo finalmente a ottenere una rivincita nei confronti della nuova compagna di Umberto.

Maria riceverà i complimenti anche da parte degli altri presenti al ricevimento, ma la sua bellezza colpirà in modo particolare Vito Lamantia, il nuovo contabile del Paradiso. Dopo tanta sofferenza arriverà anche l'amore per Maria? Per il momento è difficile dirlo con certezza, perché sebbene Vito sia molto affascinato da lei, la signorina Puglisi non si accorgerà di niente.

Salvatore alla ricerca di Anna, sparita nel nulla

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 25 ottobre rivelano che ci sarà ampio spazio anche per Salvatore. Dopo aver saputo che i suoi fiori per Anna negli Stati Uniti non sono mai giunti a destinazione, proverà a rintracciare sua moglie, ma la donna sembrerà sparita nel nulla e questo lo farà preoccupare parecchio. Infine ci sarà una bella sorpresa per le commesse del Paradiso, che apprenderanno da Vittorio di essere le protagoniste della prossima copertina del Paradiso Market.