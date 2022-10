Nella puntata di lunedì 10 ottobre 2022 del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è stata votata come preferita dal pubblico e questo le ha permesso di scegliere quale inquilino voleva mandare in nomination. L'ex schermitrice ha deciso di nominare proprio Gegia, con la quale non c'è mai stato feeling. Dopo la diretta di ieri sera, l'attrice comica si è sfogata con Carolina Marconi e Nikita, spiegando di essere stata mandata direttamente al televoto da Fiordelisi.

A quel punto, Gegia ha appellato la giovane gieffina con un termine volgare e offensivo.

Tale uscita è stata poi criticata duramente dai telespettatori su Twitter, che chiedono l'espulsione dell'attrice pugliese classe 1959 dalla casa più spiata d'Italia.

Gegia criticata su Twitter per il termine offensivo ad Antonella Fiordelisi

Durante una conversazione notturna al GF Vip 7, Carolina Marconi e Nikita hanno chiesto a Gegia chi l'avesse nominata per mandarla immediatamente al televoto di questa settimana. "Non ho preso votazioni come voi altri. Al televoto mi ci ha mandato direttamente quella zo...letta", ha poi replicato l'attrice comica, riferendosi ad Antonella Fiordelisi. A quel punto, diversi telespettatori su Twitter hanno espresso la loro indignazione per le parole di Gegia: "Deve uscire malamente da quella casa", ha commentato qualcuno postando il filmato ritraente la scena che vede protagonista l'attrice.

"Gegia in un modo o nell’altro doveva uscire. E sicuramente giovedì sarà squalificata dopo la frase che ha detto", ha scritto qualcun altro sperando in una possibile duro provvedimento per l'inquilina.

"Mi spiegate che sta aspettando il Grande Fratello per buttare fuori Gegia?", ha infine cinguettato un utente probabilmente esausto dai continui scivoloni dell'attrice nella casa.

Chi è Gegia: gli studi, la sua carriera in tv e al cinema

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 16 luglio 1959, Francesca Carmela Antonaci, in arte Gegia si trasferì a Roma con la famiglia all'età di 14 anni. Frequentò il liceo classico e in contemporanea s'iscrisse a una scuola di recitazione, prendendo lezioni di pianoforte e di danza classica e moderna. Dopo il diploma, decise di proseguire i suoi studi laureandosi in lettere e in psicologia all'Università della Sapienza di Roma per poi iniziare a lavorare come attrice in piccole compagnie teatrali e come cantante in diverse trasmissioni televisive.

Nel 1979 iniziò a recitare nel grande schermo nella pellicola Amanti miei e in diversi lungometraggi appartenenti alla corrente comica degli anni ottanta. Debuttò in tv come comica in Bingooo, trasmissione che andava in onda su Antenna 3 Lombardia, ma nel 1981 giunse la grande opportunità grazie all'approdo in Rai nel programma Sotto le stelle. Nella metà degli anni ottanta fu definita "l'anti-diva" e divenne popolare recitando nella miniserie Professione vacanze ed entrando nel cast del programma Big.

Nel 2005 trionfò nel reality show Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti su Rai 1 e l'anno successivo approdò nel cast di Radio Grem, una sit-com di Rai Educational.

Dal 2008 presentò il programma Avanti tutti su Tv9, e due anni dopo, ritornò in Rai diventando opinionista de L'Isola e poi e affiancò Veridiana Mallmann e Valerio Merola in Giostrà sul 2.

Dal 2010 al 2011 fece parte del cast de I Fatti Vostri e nel settembre 2015 esordì in Avanti Tutti Show su Teleregione Color e nel 2017 fu presidente di giuria del concorso Miss Spettacolo. Nel 2018 interpretò la parte di Suor Assunta nella pellicola Io c'è e recitò nel film Belli Ciao di Pio e Amedeo, calandosi nel ruolo della madre del comico Pio D'Antini.